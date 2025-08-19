Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε σήμερα Τρίτη τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι ότι «πρόδωσε» το Ισραήλ, καθώς οξύνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών αφού η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Η ιστορία θα θυμάται τον Αλμπανέζι για αυτό που είναι: ένας αδύναμος πολιτικός που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους Εβραίους της Αυστραλίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο Χ.

Νωρίτερα σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Πένι Ουόνγκ χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη αντίδραση» την ανάκληση από το Ισραήλ των θεωρήσεων εισόδου Αυστραλών διπλωματών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ διευκρίνισε ότι το μέτρο ελήφθη μετά την «αδικαιολόγητη άρνηση» της Αυστραλίας «να δώσει βίζα σε Ισραηλινές προσωπικότητες».

Ο Σάαρ αναφέρθηκε στην περίπτωση του ακροδεξιού Ισραηλινού βουλευτή Σίμχα Ρόθμαν ο οποίος επρόκειτο να επισκεφθεί το Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη αργότερα τον Αύγουστο έπειτα από πρόσκληση τοπικής εβραϊκής συντηρητικής οργάνωσης.

Τον Ιούνιο η κυβέρνηση του Αλμπανέζι, μαζί με τις κυβερνήσεις άλλων τεσσάρων χωρών, επέβαλαν κυρώσεις στον υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ και επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός Μπεζαλέλ Σμότριτς και στον επίσης ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ για υποκίνηση βίας εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Δυτική Όχθη.

Παράλληλα ο Αλμπανέζι ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Καμπέρα θα αναγνωρίσει τον Σεπτέμβριο ένα παλαιστινιακό κράτος στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

