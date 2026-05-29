Με μια ανάρτηση που παραπέμπει σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) περιέγραψε τους βασικούς όρους του μνημονίου κατανόησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room.

Ειδικότερα ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταστρέψει πολλές από αυτές και ότι η Τεχεράνη θα ολοκληρώσει την απομάκρυνση ή την εξουδετέρωση όσων απομένουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στο Στενό λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος -όπως είπε- πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους.

Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε «πυρηνική σκόνη», υποστήριξε ότι βρίσκεται θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, κάτω από εγκαταστάσεις που επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς με βομβαρδιστικά B-2 πριν από 11 μήνες.

Ο Τραμπ είπε ότι το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε στενό συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), και στη συνέχεια θα καταστραφεί.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν προβλέπεται καμία χρηματική συναλλαγή προς το παρόν, ενώ σημείωσε ότι έχουν συμφωνηθεί και άλλα ζητήματα «μικρότερης σημασίας».

Αναλυτικά τα σημεία-κλειδιά του μνημονίου που περιέγραψε ο Τραμπ:

Το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα

Άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης.

Απομάκρυνση ή εξουδετέρωση όλων των θαλάσσιων ναρκών

Άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού

Ανάσυρση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν από υπόγειες εγκαταστάσεις και καταστροφή του από τις ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Καμία χρηματική συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών «μέχρι νεωτέρας»

Συμφωνία και σε άλλα ζητήματα μικρότερης σημασίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες



Ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται αντιμέτωπος με αντικρουόμενες πιέσεις στην προσπάθειά του να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς καλείται αφενός να επαναφέρει την ομαλή λειτουργία του Στενού του Ορμούζ και να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ, αφετέρου να αποφύγει αντιδράσεις από σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς που αντιτίθενται σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη.

Το δίλημμα του Αμερικανού προέδρου έγινε εμφανές κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας καθώς άρχισε να διαμορφώνεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαβουλεύσεις, η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας και την άρση των περιορισμών που έχουν επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ενδέχεται να παραπεμφθεί σε μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις, επιλογή που προκαλεί επιφυλάξεις σε κύκλους των Ρεπουμπλικανών που ζητούν πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.