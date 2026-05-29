Φωτιά στον Πόρο σε δασική περιοχή - Πάνω από 10 πυροσβέστες στο σημείο

Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση από την οικιστική περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική - Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από ΟΤΑ

UPDATE: 16:49
Πόρος

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική περιοχή στον Πόρο, νότια, νοτιοδυτικά από την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου.

Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση από την οικιστική περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Για την κατάσβεσή της έχει κινητοποιηθεί και επιχειρεί δύναμη της Πυροσβεστικής, η οποία αποτελείται από 12 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ενώ  υπάρχει και συνδρομή από ΟΤΑ.

TAGS: Φωτιά Πόρος
