Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Στη Γαλλία ακόμη ένα block για τη φρεγάτα FDI «Θεμιστοκλής» - Φωτογραφίες

Στη Γαλλία και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λοριάν έφθασε ακόμη ένα προ-εξοπλισμένο τμήμα (block) που κατασκευάστηκε από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, προκειμένου να ενσωματωθεί στη φρεγάτα FDI «Θεμιστοκλής», η οποία κατασκευάζεται για το Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως γνωστοποίησε η Naval Group, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ενταχθεί από το 2022 στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ομίλου, συμμετέχοντας τόσο σε γαλλικά όσο και σε ελληνικά προγράμματα φρεγατών FDI. Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί 15 από τα συνολικά 21 blocks που έχουν ανατεθεί στην ελληνική εταιρεία.

Η Naval Group κάνει λόγο για μια επιτυχημένη βιομηχανική συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια στις παραδόσεις από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμβάλλει στην έγκαιρη και ποιοτική κατασκευή των φρεγατών FDI για τους πελάτες της. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι παραδόσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς νέα φορτία έχουν ήδη προγραμματιστεί για το καλοκαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

