Για… διάσωση της Κωνσταντινούπολης και των τόπων λατρείας της, συμπεριλαμβανομένης της Αγιάς Σοφιάς, έκανε λόγο την Παρασκευή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και διαστρέβλωσης της ιστορίας.

O Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Διάβασε στίχους από το Κοράνι μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη, ζήτησε από όλους να προσευχηθούν για τους Παλαιστίνιους και κατόπιν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, αυτή η γη είναι η πατρίδα μας από το 1071. Και η Κωνσταντινούπολη, από το 1453, είναι το φως του ματιού του έθνους μας, μια πηγή υπερηφάνειας, ως τουρκική Κωνσταντινούπολη. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα νύχια 573 ετών θυμού. Βλέπουμε ότι αποκαλύπτουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτή τη δυσφορία, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για την Ελλάδα.



President Erdoğan performs Friday prayer at Hagia Sophia Grand Mosque

«Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε η ανοικοδόμηση και η αναβίωση μιας πόλης των γειτονιών της οποίας είχαν μετατραπεί σε βαλτοτόπια, των τόπων λατρείας οι οποίο —συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Σοφίας— είχαν λεηλατηθεί και καταστραφεί. Υπήρξε η αποκατάσταση αυτής της πόλης και η έλευση νέας ζωής σε αυτήν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.



«Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε η καθιέρωση σταθερού κανόνα ειρήνης και ασφάλειας σε μια πόλη όπου ούτε η ζωή ούτε η περιουσία ήταν ασφαλείς, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας σταθερότητας που θα διαρκούσε για αιώνες. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε επίσης η επέκταση πρωτοφανούς ανοχής σε ανθρώπους κάθε καταγωγής, πίστης και αντίληψης, χορηγώντας τους ένα επίπεδο σεβασμού και αναγνώρισης που δεν είχαν ποτέ πριν λάβει» ισχυρίστηκε δε.



Όπως υπεστήριξε ο Ερντογάν, «η Άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη νίκη, ούτε ένα γεγονός που έκλεισε απλώς μια εποχή και άνοιξε μια άλλη· υπήρξε η μετατροπή του σκότους σε φως σε μία από τις πιο αγαπημένες πόλεις του κόσμου».

«Όπως λέει ο (ποιητής) Φαζίλ Χουσνού Νταγλάρτζα... ‘’Στο γαλάζιο του ουρανού, στο πράσινο της θάλασσας, ακούμε ένα τραγούδι από την Κεντρική Ασία. Από το γάλα της μητέρας μας μέχρι τις σημαίες μας, μεγαλώσαμε με την ένδοξη κατάκτηση. Με φως, δύναμη και αγάπη, σπάσαμε τη μαγεία της μοίρας. Είδαμε την εικόνα της ομορφιάς. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες συμφορές. Ο μισός κόσμος στάθηκε μπροστά στον ουρανό ως μάρτυρες. Κατακτήσαμε την Κωνσταντινούπολη, τον μισό κόσμο’’. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι μια από τις μεγαλύτερες πύλες και πηγές του πολιτισμού μας του ιερού πολέμου, που έδωσε αφορμή για περαιτέρω κατακτήσεις. Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα μοντέλο για το τι μπορεί να πετύχει το έθνος μας για τα ιδανικά του, τις φιλοδοξίες του, τον τελικό του στόχο. Όπως ακριβώς μια λίμνη δεν στερείται ποτέ νερού, έτσι και το ιδανικό, η συνείδηση και η λαχτάρα για κατάκτηση δεν θα λείψουν ποτέ από τις καρδιές αυτού του έθνους. Όπως σπάσαμε τις αλυσίδες στις πόρτες της Αγίας Σοφίας έτσι θα πετύχουμε νέες νίκες, εμπνευσμένοι από αυτή την ένδοξη κατάκτηση» δήλωσε.

