Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,03%, στα 1,02 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ σε ιστορικά υψηλά άνοιξαν οι δείκτες S&P και Nasdaq στη Wall Street, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.

Πάνω από το 1 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος, καθώς υπήρξε αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων, λόγω των αλλαγών των δεικτών του MSCI.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.372,70 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε ανώτερη τιμή στις 2.387,71 μονάδες (+1,67%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε κέρδη 4,45%, έκλεισε τον Μάϊο με κέρδη 8,41%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 11,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 1,022 δισ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 113.085.385 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+5,03%), του ΟΛΠ (+4,39%), της Alpha Bank (+3,44%) και της Τιτάν (+3,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-3,07%), της ΔΕΗ (-1,91%) και της Coca Cola (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 28.330.681 και 19.619.979 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 244,28 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 193,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Eurobank (+5,03%) και Προοδευτική (+4,42%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-13,04%) και Ξυλεμπορία(κ) (-4,66%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,3600 +1,57%

ALLWYN:12,5950+2,77%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4000 +0,11%

METLEN:41,8600 +2,25%

OPTIMA:10,6400 +1,24%

ΤΙΤΑΝ: 51,0000 +3,03%

ALPHA BANK: 3,9100 +3,44%

AEGEAN AIRLINES: 12,3900 +2,40%

VIOHALCO: 20,8500 +0,72%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,7600 +1,52%

ΔΑΑ:10,1700 +1,60%

ΔΕΗ: 21,5600 -1,91%

COCA COLA HBC:48,9000 -1,41%

ΕΛΠΕ: 10,3000 +1,08%

ELVALHALCOR: 5,0500 +0,80%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,8250 +0,71%

ΕΥΔΑΠ: 10,3800 αμετάβλητη

EUROBANK: 3,9910 +5,03%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1750 -0,56%

MOTOR OIL: 36,9800 -0,11%

JUMBO: 23,2800 +1,66%

ΟΛΠ:40,4000 +4,39%

ΟΤΕ: 18,1900 -0,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,1500 +2,19%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:15,1600 -3,07%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

