Τα δύο μυστικά όπλα του Ζελένσκι που άνοιξαν τον δρόμο για την καρδιά του Τραμπ

Με δύο μυστικά όπλα έφτασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ: ένα μπαστούνι του γκολφ για τον Αμερικανό πρόεδρο και μια επιστολή για τη σύζυγό του, Μελάνια.

Το μπαστούνι του γκολφ ήταν ένα συμβολικό δώρο, με το γραφείο του Ουκρανού προέδρου να ανακοινώνει το πρωί της Τρίτης ότι είχε δοθεί στον Ζελένσκι για να το παραδώσει στον Τραμπ από τον Κωσταντίν Καρτάβτσεφ, έναν λοχία που έχασε το πόδι του τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής ενώ έσωζε τους συντρόφους του στη μάχη. «Το γκολφ έγινε μέρος της αποκατάστασης του Καρτάβτσεφ», ανέφερε το γραφείο του Ζελένσκι.

Ο Καρτάβτσεφ ηχογράφησε ένα μήνυμα προς τον Τραμπ, ο οποίος είναι φανατικός παίκτης γκολφ, ζητώντας του να βοηθήσει την Ουκρανία και να φέρει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ο Ζελένσκι παρέδωσε επίσης στον Τραμπ μια επιστολή που έγραψε η σύζυγός του Ολένα Ζελένσκα προς την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις προσπάθειες της Μελάνια Τραμπ να απευθύνει έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να γυρίζουν στον τόπο τους 20.000 παιδιά απαχθέντα από την Ουκρανία.

«Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τη σύζυγό σας. Επειδή έστειλε μια επιστολή σχετικά με τα παιδιά μας, και η σύζυγός μου, η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, της την έδωσε» είπε ο Ζελένσκι, καθώς παρέδιδε την επιστολή στον Τραμπ τη Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δεν έφυγε με άδεια χέρια: Ο Τραμπ έκανε βίντεο ευχαριστώντας τον Καρτάβτσεφ για το μπαστούνι του γκολφ και έδωσε στον Ζελένσκι ένα συμβολικό σετ κλειδιών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Επίθεση γοητείας

Η επίθεση γοητείας του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ήρθε μετά την καταστροφική πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Τζέι Ντι Βανς επέπληξαν τον Ουκρανό για την απόφασή του να μην φορέσει κοστούμι, όπως και για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει αρκετή ευγνωμοσύνη για την αμερικανική υποστήριξη, μεταξύ άλλων.

Θέλοντας να αποφύγει μια επανάληψη των ταπεινώσεων, ο Ζελένσκι έφτασε στις ΗΠΑ με μια ομάδα Ευρωπαίων ηγετών και φορώντας κοστούμι (αν και με στρατιωτική χροιά) θέλοντας να δείξει ότι σέβεται τις ενδυματολογικές προτιμήσεις του Αμερικανού οικοδεσπότη του.

Ο Ζελένσκι φρόντισε να ευχαριστήσει επανειλημμένα τον Τραμπ καθώς οι δύο ηγέτες απευθύνονταν στους δημοσιογράφους και δεν διαφώνησε όταν ο Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά λανθασμένα ότι οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 300 δισ. δολάρια σε βοήθεια στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν συνολικά 114,63 δισεκατομμύρια ευρώ βοηθώντας την Ουκρανία μεταξύ 22 Ιανουαρίου 2022 και 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου.

Οι προσπάθειες του Ζελένσκι φαίνεται να απέδωσαν.

Πηγή: skai.gr

