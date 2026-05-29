Έλληνας ομογενής από τη Γεωργία, είναι ο 46χρονος που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών η οποία σχετίζεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (29 Μαΐου), η βρετανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ο 46χρονος είναι κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου με μητέρα Ελληνίδα. Αν και ως μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του εμφανίζεται η Βαυαρία, ο ίδιος είχε μεταναστεύσει πριν από πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, όπου εργαζόταν ως εργάτης σε οικοδομές. Στην Ελλάδα, η αρχικά δηλωθείσα διεύθυνσή του ήταν στην Ξάνθη, από όπου και κατάγεται, ενώ το ποινικό του μητρώο στις ελληνικές αρχές είναι λευκό.

Για την υπόθεση υπάρχει ήδη ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις διωκτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και την ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Το χρονικό της σύλληψης και οι κατηγορίες

Ο 46χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες από τις βρετανικές αρχές για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, παραβιάζοντας τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας. Οι κατηγορίες, που του απαγγέλθηκαν επισήμως την Παρασκευή 29 Μαΐου έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου (CTP London), αφορούν τη φερόμενη εμπλοκή του σε επιχειρήσεις του Ιράν με σκοπό τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για το δίκτυο Iran International.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας, o κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ αργότερα σήμερα (Παρασκευή 29 Μαΐου).

Όπως αναφέρει η βρετανική αστυνομία, το Σάββατο 16 Μαΐου, ο 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Δυτικού Σάσεξ από άτομα της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, με την υποστήριξη αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής της Νοτιοανατολικής περιφέρειας.

Ο άνδρας συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση βάσει του άρθρου 27 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023 και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου.

Το Δικαστήριο του Ουέστμινστερ εξέδωσε εντάλματα παράτασης της κράτησής του έως το Σάββατο 30 Μαΐου και, μετά από στενή συνεργασία με την Εισαγγελία, εγκρίθηκε η απαγγελία των ανωτέρω κατηγοριών, αναφέρεται στην ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Οι βρετανικές αρχές έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι, με βάση τις εκτιμήσεις τους, δεν υφίσταται ευρύτερη απειλή για το κοινό σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με μια σειρά οργανισμών και ατόμων για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτήν την έρευνα. Εάν κάποιος έχει ανησυχίες για την ασφάλειά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία για την παροχή περαιτέρω συμβουλών και υποστήριξης».

Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά με διάφορα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης, καθώς και με άλλα άτομα και οργανισμούς που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να παρέχουν κατάλληλες συμβουλές ασφαλείας και υποστήριξη έναντι απειλών που προέρχονται από το Ιράν, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

