Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι (και Τραμπ) και οι εγγυήσεις ασφαλείας - Το φιλικό κλίμα στον Λευκό Οίκο άφησε πολλά ερωτήματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια εσπευσμένα οργανωμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να συζητήσουν την πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δόθηκαν υποσχέσεις για διμερή συναντηση Πούτιν - Ζελένσκι και ύστερα τριμερή με τη συμμετοχή και του Τραμπ, ενώ συζητήθηκε και το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, έμειναν αναπάντητα πολλά ερωτήματα.

Θερμό κλίμα, λίγη ουσία

Επτά Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος, οι αυτοκινητοπομπές τους, δεκάδες υπάλληλοι της κυβέρνησης Τραμπ και περισσότεροι από 100 δημοσιογράφοι κατέκλυσαν τον χώρο του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα εν αναμονή της κρίσιμης και ιστορικής συνάντησης.

Θα μπορούσαν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι να έρθουν σε συμφωνία σε μια πορεία προς την ειρήνη; Ή μήπως η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα κατέληγε ξανά σε μια πικρή διαμάχη όπως τον Φεβρουάριο;

Κανένα από τα δύο σενάρια δεν συνέβη τελικά. Ο Ζελένσκι, ο οποίος τον Φεβρουάριο δέχτηκε επίθεση για την εμφάνιση και τον τρόπο συμπεριφοράς του, προσαρμόστηκε και για τα δύο. Φορώντας πιο επίσημα ρούχα και εκφράζοντας επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη του στον Τραμπ, έγινε δεκτός σε ένα πολύ πιο φιλικό κλίμα σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Όμως, παρά την υπόσχεση του Τραμπ να συνδράμει στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, δεν υπήρξε άμεση ένδειξη ότι κάποιο μέρος είχε αλλάξει ουσιαστικά τη θέση του σχετικά με την ανταλλαγή εδαφών, τις εγγυήσεις ασφαλείας ή τις κυρώσεις.

Αντ' αυτού, ο Τραμπ κατέληξε στην υπόσχεση να διοργανώσει συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να αντιμετωπιστούν τα πολλά εναπομείναντα ζητήματα.

Τα πολλά ευχαριστώ

"Έχεις πει μια φορά “ευχαριστώ”;" ρώτησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, κατηγορώντας τον ότι δεν έδειξε αρκετή ευγνωμοσύνη για την αμερικανική υποστήριξη.

Τη Δευτέρα όμως, ο Ζελένσκι φρόντισε να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Οι εναρκτήριες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο περιλάμβαναν οκτώ ευχαριστίες, κυρίως για τον Τραμπ.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε ... σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές σας προσπάθειες να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Σας ευχαριστώ», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Συμπεριέλαβε στις ευχαριστίες και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η οποία έστειλε επιστολή στον Πούτιν για τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία. «Χρησιμοποιώντας αυτή την ευκαιρία, τις ευχαριστίες μου στη σύζυγό σας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και ότι υποστηρίξατε αυτή το φορμάτ. Και μετά τη συνάντησή μας, θα έχουμε ηγέτες που βρίσκονται γύρω μας, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, τη Γερμανία... όλοι οι εταίροι γύρω από την Ουκρανία που μας υποστηρίζουν. Τους ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας».

Σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, ο Βανς αυτή τη φορά παρέμεινε σιωπηλός.

Η ενδυμασία του Ζελένσκι

Το διακύβευμα της συνάντησης δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερο. Αλλά μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν περισσότερο μεταξύ των διπλωματών στην Ουάσινγκτον δεν θα μπορούσε να είναι πιο επιπόλαιη: Θα φορούσε κοστούμι ο Ουκρανός πρόεδρος;

Η απάντηση: Περίπου.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο με αυτό που ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης περιέγραψε ως "σχεδόν κοστούμι". Το μαύρο τζάκετ του είχε τσέπες στο στήθος. Δεν φορούσε γραβάτα. Η ενδυμασία του, η οποία διαχώριζε τη διαφορά μεταξύ του πεδίου της μάχης και της αίθουσας συνεδριάσεων, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επίσημη πολεμική.

Αυτές οι ενδυματολογικές λεπτομέρειες έχουν σημασία όταν πρόκειται να αντιμετωπίσεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος είχε ενοχληθεί όταν ο Ζελένσκι δεν φόρεσε κοστούμι στη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι πέρασε το ενδυματολογικό τεστ αυτή τη φορά.

Όταν ένας δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο είπε ότι ο Ζελένσκι έδειχνε «υπέροχος», ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφωνεί.

Διαφωνία για την κατάπαυση του πυρός

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ζελένσκι, φρόντισαν να καλύψουν τις πολιτικές διαφωνίες με τον Τραμπ, κρατώντας τα σχόλιά τους ασαφή και φιλοφρονώντας τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αλλά ένα σημείο διαφωνίας βγήκε στην επιφάνεια.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στους ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης ότι θέλει να δει τον Πούτιν να συμφωνεί σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ πίεζε εδώ και καιρό για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Αλλά εγκατέλειψε σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον στόχο μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα στην Αλάσκα, μια αλλαγή στάσης που θεωρήθηκε ευρέως ως διπλωματική ήττα για την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει τώρα ότι είναι εντάξει να προσπαθήσει να προχωρήσει άμεσα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Για να είμαστε ειλικρινείς, όλοι θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Μερτς. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς κατάπαυση του πυρός, οπότε ας εργαστούμε γι' αυτό».

Ο Τραμπ αντέδρασε, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλύσει πολλές συγκρούσεις χωρίς πρώτα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ποιανού οι μπότες θα πατήσουν στην Ουκρανία;

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια στη σύνοδο κορυφής ήταν η υποστήριξη που θα παρείχαν οι ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα οποιαδήποτε συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δεν προσέφερε μπότες αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας από τη Ρωσία, αντανακλώντας την αμερικανική επιφυλακτικότητα να δεσμευτεί σε στρατιωτικές εμπλοκές ή σε μια μετωπική αντιπαράθεση με μια πυρηνική δύναμη.

Αντ' αυτού, πρόσφερε ξανά πωλήσεις όπλων και έχει υποσχεθεί ότι οι Αμερικανοί θα κάνουν επιχειρήσεις στην Ουκρανία, διαβεβαιώσεις που οι Ουκρανοί βλέπουν ως κάτι πολύ λιγότερο από μια εγγύηση ασφαλείας. Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για μια ειρηνευτική αποστολή με την υποστήριξη των δυνάμεών τους.

Ωστόσο, ερωτηθείς ρητά εάν οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν το απέκλεισε. Αντιθέτως, προϊδέασε για μια ανακοίνωση πολύ σύντομα σχετικά με το θέμα.

«Θα σας ενημερώσουμε για αυτό, ίσως, αργότερα σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ. Σημείωσε ότι η Ευρώπη είναι η «πρώτη γραμμή άμυνας», αλλά πρόσθεσε ότι «θα εμπλακούμε», χωρίς να δωσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τι ακολουθεί τώρα;

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τον Πούτιν και θα κανονίσει πρώτα διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και ύστερα τριμερή συνάντηση με τον ίδιο μαζί σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί.

Παρά τις επιφυλάξεις, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι μια τέτοια συνάντηση αποτελεί ένα λογικό επόμενο βήμα.

Ωστόσο, η πορεία προς τα εμπρός είναι πιο περίπλοκη από ό,τι αφήνουν να εννοηθεί ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του.

Πρώτον, η Ρωσία έχει κωλυσιεργήσει και παρεμποδίσει συναντήσεις υψηλού επιπέδου με την Ουκρανία στο παρελθόν και δεν ήταν αμέσως σαφές ότι ο Πούτιν θα καθόταν πραγματικά στο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον οποίο συχνά περιγράφει ως παράνομο πρόεδρο επειδή δεν έχιε διεξάγει εκλογές.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές κατά πόσο μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών θα προωθούσε πραγματικά την ειρηνευτική συμφωνία.

Το χάσμα μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών θέσεων είναι τεράστιο. Το Κρεμλίνο ανέφερε τη Δευτέρα ότι η παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μια στάση που θα ήταν δύσκολο να τη δεχτεί η Ουκρανία. Η Ρωσία ζητά επίσης από την Ουκρανία να παραχωρήσει σημαντικά κομμάτια εδαφών που ελέγχει το Κίεβο, μια άλλη πρόταση που το Κίεβο δεν δέχεται.

Η Ουκρανία προσφέρει οικονομικά κίνητρα για αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έγγραφο που είδαν οι Financial Times, η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε μια προσπάθεια να λάβει αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την ουκρανική πρόταση, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοπορήσει στην τεχνολογία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Σε δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο μετά το τέλος της συνάντησης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πράγματι ότι υπάρχει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά drones, ενώ αποκάλυψε και ότι «υπάρχει ουκρανική πρόταση για αγορά αμερικανικών όπλων αξίας περίπου 90 δισ. δολαρίων».

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμμετάσχουν στο μέλλον σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

«Θα χρειαστούμε έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό και θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία με μπότες στο έδαφος», είπε ο Μακρόν. «Θα χρειαστούμε ειρηνευτικές επιχειρήσεις τις οποίες οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα είναι πρόθυμοι να παράσχουν».

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακρόν διατυπώνει την ιδέα αλλά οι προηγούμενες προσπάθειες δεν υλοποιήθηκαν.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ θα ήταν «πρόθυμος» να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα αν η Ρωσία δεν συνεργαστεί ενώ επισήμανε ότι ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικής ενέργειας.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν είναι πεπεισμένος ότι η Ρωσία θέλει την ειρήνη», προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «ξεκαθάρισαν στον Τραμπ» ότι δεν πρέπει να χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Σημείωσε ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν εθίγη. «Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε, «για δυο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’».

Ακόμη, ο Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας αν οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους.

Για συνάντηση η οποία «όχι απλώς ανταποκρίθηκε, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες» του, αλλά και για «κρίσιμες μέρες» για την Ουκρανία και για την Ευρώπη έκανε λόγο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας στην ανάγκη κήρυξης κατάπαυσης του πυρός, «το αργότερο» ως την πιθανή συνάντηση του ουκρανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ρωσίας.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς μέσω Χ.

Μιλώντας σε απεσταλμένους και ανταποκριτές γερμανικών ΜΜΕ στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Φρίντριχ Μερτς είπε εξάλλου ότι τυχόν νέα σύνοδος κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με συμμετοχή της Ουκρανίας. «Μένει να δούμε αν ο Πούτιν έχει το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως προγραμματίζεται συνάντηση των δύο ηγετών εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί πού. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σχεδιάζει τριμερή συνάντηση με την συμμετοχή του ιδίου.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. «Η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τα ελεύθερα τμήματα του Ντονμπάς ισοδυναμεί - για να αντιληφθούμε τα μεγέθη - με πρόταση να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ την Φλόριντα. Ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό τόσο εύκολα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ. «Χαιρετίσαμε με μεγάλη έμφαση την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας απαιτήθηκε πολύ μακρά και εντατική συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας και να το συντονίσουν αυτό με τους Ευρωπαίους. Επομένως, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος και για την «ανοιχτή», όπως είπε, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως τα 19.000 παιδιά που η Ουκρανία λέει πως έχουν απαχθεί.

Στην ερώτηση αν η Γερμανία θα ανέπτυσσε στρατεύματα συνεισφέροντας σε μελλοντική δύναμη εγγύησης της ασφάλειας στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «είναι σαφές πως θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα ουκρανικά εδάφη, αλλά για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, για την οποία η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ευθύνη» και διευκρίνισε ότι για την Bundeswehr θα πρέπει να μεσολαβήσει συζήτηση με τους κυβερνητικούς εταίρους στο Βερολίνο και εντολή από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε από τη μεριά του ότι υπήρξε μια «αίσθηση ενότητας» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των επτά Ευρωπαίων ηγετών, του Τραμπ και του Ζελένσκι ενώ έκανε λόγο για «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα».

Το πρώτο, η επιβεβαίωση ότι ο συνασπισμός των προθύμων -μια ομάδα 31 χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας- θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «έχει ήδη αναθέσει στις ομάδες μας να κάνουν περαιτέρω εργασίες» για το θέμα, το οποίο, όπως είπε, είναι σημαντικό για την ασφάλεια στην Ουκρανία, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το δεύτερο είπε είναι ότι θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ζελένσκι και θα ακολουθήσει τριμερής συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Τραμπ.

«Σε ορισμένα από αυτά τα θέματα, είτε πρόκειται για εδαφικά ζητήματα, είτε για την ανταλλαγή κρατουμένων, είτε για το πολύ σοβαρό ζήτημα της επιστροφής των παιδιών, είναι σαφές ότι η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε ο Στάρμερ. «Σήμερα σημειώσαμε πραγματική πρόοδο».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε στο Fox News ότι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους εταίρους ήταν πολύ επιτυχής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Ρούτε δήλωσε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι δεν υπήρξε συζήτηση για την παρουσία στρατιωτών στο έδαφος.

Οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία θα μπορούσαν να διευθετηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας περίπου, δήλωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ σε Φινλανδούς δημοσιογράφους στην αμερικανική πρωτεύουσα μετά τη συνάντηση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Στουμπ ήταν ένας από τους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες που ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον για κοινή συνάντηση με τον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν την προοπτική ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για συνάντηση με τον Πουτιν υπό οποιοδήποτε φορμάτ

«Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος έξω από τον Λευκό Οίκο ενώ παρ΄λληλα σημείωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνάντηση με τον Πούτιν υπό οποιοδήποτε φορμάτ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι τα εδαφικά ζητήματα θα αποφασιστούν μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

«Οι λεπτομέρειες των εγγυήσεων ασφαλείας θα καθοριστούν εντός 10 ημερών», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η πρώτη αντίδραση Μόσχας

Η Ρωσία χαρακτήρισε τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο ως «σημαντική ημέρα διπλωματίας», στην πρώτη αντίδραση της Μόσχας.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε: «Μια σημαντική ημέρα διπλωματίας σήμερα με επίκεντρο τη διαρκή ειρήνη και όχι την προσωρινή κατάπαυση του πυρός».

Πλέον η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Μόσχας και μένει να φανεί αν ο Πούτιν θα ανταποκριθεί πράγματι θετικά για συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

