Σοβαρά ερωτήματα για τον χειρισμό της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτει η πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού Δήμητρα Χαλικιά, υποστηρίζοντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι πραγματογνωμοσύνη που συντάχθηκε για την υπόθεση δεν διαβιβάστηκε ποτέ στη Βουλή.

Η κ. Χαλικιά κάνει λόγο για «σκάνδαλο στη διαχείριση του σκανδάλου», ενώ στρέφεται και κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία -όπως υποστηρίζει- ορίστηκε να συντάξει πραγματογνωμοσύνη για περίοδο κατά την οποία είχε η ίδια αρμοδιότητα εκκαθάρισης πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει η κ. Χαλικιά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρήγγειλε στην κ. Τυχεροπούλου να συντάξει πραγματογνωμοσύνη, η οποία, κατά την ίδια, αθωώνει τους δύο πρώην υπουργούς, αλλά και βουλευτές της ΝΔ ως προς την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο ο φάκελος αυτός δεν πήγε ποτέ στη Βουλή.

«Το πρώτο πολύ σοβαρό είναι το θέμα χειρισμού της δεύτερης δικογραφίας. Η δικογραφία στάλθηκε πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν, γιατί θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα τα οποία έστειλε».

Επίσης, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της και για την αντικειμενικότητα της ίδιας της πραγματογνωμοσύνης.

Κατά την κ. Χαλικιά, η αντιπολίτευση δεν αναφέρεται στο ζήτημα αυτό «γιατί στήριξε με πάθος την 'ιέρεια της κάθαρσης' την κ. Τυχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα… Σήμερα όμως η κ. Τυχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Χτες είπε πως δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΥΔ. Η κ. Τυχεροπούλου αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει για ακόμη μια φορά τα δικά της παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως σημειώνει η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, «έστειλα χτες αναφορά στο Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και στην ίδια τη Λάουρα Κοβέσι, καθώς και στον πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι και στην Αθήνα και για την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή η δικογραφία είναι για την ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο η κ. Τυχεροπούλου είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021, δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών όλη αυτή την περίοδο. Και της δίνουνε να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκκαθάρισε και πλήρωσε».

Σε ερώτηση εάν η κ.Τυχεροπούλου είναι σε αυτή την περίπτωση και ελέγχουσα και εποπτεύουσα, η κ. Χαλικιά απάντησε: «Αυτό είναι κάτι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κ. Τυχεροπούλου και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το λάθος. Καταρχήν η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος, γιατί η κ. Τυχεροπούλου έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα ‘’όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουνε κάνει τίποτα’’», ενώ σημείωσε πως έχει στην κατοχή της τόσο την πραγματογνωμοσύνη όσο και τη δικογραφία, τα οποία έχει μελετήσει.

Όπως διευκρίνισε, δεν θεωρεί πως η κ. Τυχεροπούλου καλύπτει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. «Κάποια πράγματα είναι εξόφθαλμα, όπως ο κ. Μηταράκης που δεν έκανε τίποτα. Και η κ. Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα. Και εκεί αρχίζει η συγκάλυψη της συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κ. Τυχεροπούλου για τη δικογραφία. Έχει προσπαθήσει να καλύψει αυτά που μπορεί, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και γράφει πως δεν είχε πλήρη ενημέρωση. Πώς δεν είχε πλήρη ενημέρωση, αφού είχε τους φακέλους; Ούτε ο κ. Τσιάρας χρωστάει λεφτά. Στην πραγματογνωμοσύνη έχει κάνει μία επιλογή η κ. Τυχεροπούλου στους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας και δεν το έχει κάνει για τον κ. Λιβανό. Τον χρησιμοποιεί για να καλύψει τις δικές της παράνομες εγκρίσεις».

Η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει επίσης πως κατήγγειλε στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος τον προηγούμενο Μάρτιο για περιπτώσεις δύο ΑΦΜ που τους εγκρίθηκαν πληρωμές που δεν έπρεπε από την κ. Τυχεροπούλου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για την ίδια υπόθεση, ο δικηγόρος Δημήτρης Γαλλής είπε πως θα έπρεπε ο φάκελος που πήγε στη Βουλή να «συνοδεύεται με το κατηγορητήριο. Και ξέρουμε όλοι πως δεν κατατέθηκε τίποτα. Αυτό ήταν που με έκανε να υποθέσω τότε ότι οι φάκελοι πήγαν στη Βουλή ελλιπείς και πλέον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως. Ζητήθηκε άδεια για δίωξη χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για δίωξη, είναι ξεκάθαρο».

Ακολούθως επισήμανε πως: «Είναι δεδομένο πως όταν ζητάει κανείς άδεια δίωξης 11 ή 13 πολιτικών προσώπων δημιουργεί πολιτικό θέμα και οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αν οι εξελίξεις δεν τον δικαιώσουν τότε εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Η τοποθέτηση της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ξεκίνησε από ένα κήρυγμα του τύπου πώς θα πρέπει να ενεργούν οι βουλευτές για να καταλήξει να πει πως όποιος δεν θέλει την παράταση των εντεταλμένων της -που μόνη της αποφάσισε, παραβιάζοντας το ελληνικό Σύνταγμα- να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εκτέθηκε η κ. Κοβέσι και έδειξε πως έχει πολιτική ατζέντα».



Πηγή: skai.gr

