Τραμπ: «Η Μελάνια επικεντρώνεται στη βοήθεια των αγνοούμενων παιδιών» - Έλαβε επιστολή από τη σύζυγο του Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social όπου αναφέρθηκε στην «διακεκριμένη και ιδιαίτερα σεβαστή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι συζήτησαν «το τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα των αγνοούμενων παιδιών».

«Αυτό είναι, επίσης, ένα μεγάλο θέμα για τη σύζυγό μου, τη Μελάνια», συνέχισε ο Τραμπ. Η πρώτη κυρία έχει εμπλακεί πρόσφατα σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αφού έγραψε προσωπική επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας του να προστατεύσει τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο Ζελένσκι παρέδωσε μια επιστολή της συζύγου του στον Τραμπ, ζητώντας του να τη διαβιβάσει στη Μελάνια Τραμπ.

«Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην κορυφή κάθε λίστας και ο κόσμος θα συνεργαστεί για να το λύσει, ελπίζοντας ότι θα τα φέρει πίσω στις οικογένειές τους!» γράφει ο Τραμπ.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία υποστηρίζει ότι χιλιάδες παιδιά της έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.