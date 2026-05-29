Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση νότια, νοτιοδυτικά από την περιοχή των Γόννων στη Λάρισα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 38 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

