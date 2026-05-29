Την εξιχνίαση υπόθεσης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποείτο στην παράνομη πώληση αυτοκινήτων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, τα οποία είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών αντρών (25, 36 και 39 ετών) για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της απάτης, της πλαστογραφίας και της υπεξαίρεσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρόκειται για τους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης, οι οποίοι, ενεργώντας μαζί με συνεργούς τους και δρώντας τουλάχιστον από τα τέλη του 2024 έως και τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την πώληση αυτοκινήτων, μέσω εμπορικής επιχείρησης με έδρα την Εύβοια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο από τα κατηγορούμενα μέλη εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, το δεύτερο είχε τον ρόλο του υπεύθυνου για τις συναλλαγές και πωλήσεις των αυτοκινήτων και το τρίτο αναλάμβανε τη μεταφορά των oχημάτων στην επιχείρηση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, από την έρευνα προέκυψε ότι παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου από αυτοκίνητα υψηλής εμπορικής αξίας, τα οποία είχαν κλαπεί ή υπεξαιρεθεί από χώρες του εξωτερικού και την Ελλάδα, κατήρτιζαν πλαστά έγγραφα και στη συνέχεια διέθεταν τα αυτοκίνητα για πώληση είτε στον φυσικό χώρο της επιχείρησης, είτε μέσω ιστοσελίδων.

Σε επιτόπια έρευνα στην επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα δύο είχαν κλαπεί το 2025 από Ελλάδα και Ιταλία και το τρίτο είχε υπεξαιρεθεί την ίδια χρονιά από την Ιταλία.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν άλλα τρία αυτοκίνητα- δύο από τα οποία είχε πουλήσει η εγκληματική ομάδα σε ισάριθμους αγοραστές και είχαν κλαπεί από Αττική και Ιταλία, ενώ το τρίτο εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής και είχε υπεξαιρεθεί το 2025 από την Ιταλία, ενώ έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον τρεις άνδρες (εκ των οποίων ένας αλλοδαπός) αλλά και μία γυναίκα (διώκονται, κατά περίπτωση, για πλαστογραφία, κλοπή, υπεξαίρεση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος).

Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνέδραμαν Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, της Interpol και αλλοδαπών αρμόδιων Αρχών, καθώς και αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας και Παπάγου - Χολαργού. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.