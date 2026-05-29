Η Εσθονία, η Λετονία και Λιθουανία καταδίκασαν τη συντριβή του ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι στην ανατολική Ρουμανία.

«Η κλιμάκωση του βίαιου πολέμου από τη Ρωσία είναι απαράδεκτη», έγραψε ο Πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Κάρις στην πλατφόρμα X.

Ο Λιθουανός ομόλογός του, Γκιτάνας Ναουσέντα, τη χαρακτήρισε ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ρουμανίας, καθώς και των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, ανέφερε ότι η χώρα του «στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη σύμμαχό μας Ρουμανία και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τέτοιων παραβιάσεων».

Η πρόσκρουση του drone προκάλεσε πυρκαγιά στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας και τραυμάτισε δύο άτομα, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Ρωσίας από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, έχουν σημειωθεί επίσης αρκετά περιστατικά με drone στις χώρες της Βαλτικής, τα οποία έχουν οδηγήσει σε εντάσεις με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

