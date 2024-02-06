Χιλή: Μεγαλώνει η «μαύρη λίστα» από τις πυρκαγιές - Στους 131 οι νεκροί

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν την τουριστική περιοχή του Βαλπαραΐσο, στην κεντρική Χιλή, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 131 ανθρώπους, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Χιλής (SML).

Η SML διευκρίνισε πως εκ των 131 νεκρών έχει καταστεί έως τώρα δυνατή η ταυτοποίηση 35. Ο προηγούμενος απολογισμός που δημοσιεύτηκε χθες έκανε λόγο για 123 νεκρούς.

Η Χιλή τηρεί για δεύτερη ημέρα εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων των πυρκαγιών, οι οποίες ξεκίνησαν την Παρασκευή και είναι οι φονικότερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Εκατοντάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Οι πυροσβέστες δίνουν σήμερα μάχη με δεκάδες μικρότερες εστίες σε αγροτικές περιοχές, αφότου οι πυρκαγιές έκαψαν ολόκληρες γειτονιές στις παραθαλάσσιες πόλεις Βίνια ντελ Μαρ και Βαλπαραΐσο τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς περιέγραψε αυτές τις πυρκαγιές ως «τη μεγαλύτερη τραγωδία» που έχει γνωρίσει η χώρα, μετά τον σεισμό του 2010, τον οποίο ακολούθησε ένα τσουνάμι, με περισσότερους από 500 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.