Ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε θεραπεία μετά τη διάγνωση καρκίνου, με τον μονάρχη να αποσύρεται από τα δημόσια καθήκοντα κατόπιν συμβουλής των γιατρών.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας θεωρείται ότι συχνά κρατούν μυστικά τα προβλήματα υγείας τους, αλλά τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσαν ότι ο βασιλιάς επέλεξε να «μοιραστεί τη διάγνωσή του για να αποτρέψει τις εικασίες».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης σημειώνεται: «Ο βασιλιάς Κάρολος το έκανε αυτό, με την ελπίδα ότι μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο σε όλο τον κόσμο».

Ας δούμε άλλες περιπτώσεις Βρετανών μοναρχών που έχουν διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια και άλλα προβλήματα υγείας.

Βασίλισσα Ελισάβετ

Η μητέρα του βασιλιά, η βασίλισσα Ελισάβετ Β', έζησε γενικά μια ζωή που δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά διαγνώστηκε με κορωνοϊό τον Φεβρουάριο του 2022.

Τους μήνες πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών, τον Σεπτέμβριο του 2022, υπήρχαν ανησυχίες για την κινητικότητά της, αφού έχασε την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου εκείνης της χρονιάς.

Τον Οκτώβριο του 2021, η βασίλισσα πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο King Edward VII στο κεντρικό Λονδίνο, αφού ακύρωσε μια επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν ήταν σαφές γιατί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δήλωσαν ότι εισήχθη για «προκαταρκτικές εξετάσεις», αλλά επέστρεψε στο Κάστρο του Ουίνδσορ μια μέρα αργότερα και «παρέμεινε σε καλή διάθεση».Ήταν η πρώτη ολονύκτια παραμονή της στο νοσοκομείο, με την προηγούμενη φορά να οφείλεται σε μια περίπτωση γαστρεντερίτιδας το 2013.

Πρίγκιπας Φίλιππος

Ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ Β' και πατέρας του βασιλιά Καρόλου, πέθανε σε ηλικία 99 ετών τον Απρίλιο του 2021.

Ένα μήνα νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επιτυχή επέμβαση για μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση.

Το 2012, έχασε τους εορτασμούς για το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, καθώς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες με λοίμωξη της ουροδόχου κύστης.

Το 2011, ο Δούκας του Εδιμβούργου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ελικόπτερο από το Sandringham λόγω πόνων στο στήθος. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και έγινε τοποθέτηση stent (ενδονάρθηκα).

Δύο χρόνια νωρίτερα, ο πρίγκιπας Φίλιππος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα όταν το όχημά του χτυπήθηκε από άλλο αυτοκίνητο. Δεν τραυματίστηκε, αλλά εξετάστηκε από γιατρό για προληπτικούς λόγους.

Πριγκίπισσα Μαργαρίτα

Η αδελφή της βασίλισσας υπέστη αρκετά εγκεφαλικά επεισόδια τα χρόνια πριν από τον θάνατό της το 2002.

Το 1999, έπαθε εγκαύματα στα πόδια της από ζεστό νερό στο μπάνιο, το οποίο επηρέασε την ικανότητά της να περπατάει.

Βασιλομήτωρ Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάυον ήταν η σύζυγος του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και της Μαργαρίτας. Υπήρξε βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, από το 1936 μέχρι τον θάνατο του συζύγου της το 1952, ενώ έπειτα ονομαζόταν Βασίλισσα Ελισάβετ η Βασιλομήτωρ, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με την κόρη της. Επίσης, υπήρξε η τελευταία Αυτοκράτειρα της Ινδίας.

Η μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία πέθανε σε ηλικία 101 ετών το 2002, υπέφερε από επίμονα έλκη στο αριστερό της πόδι και προβλήματα με τους γοφούς της, τα οποία δυσκόλευαν το περπάτημα στη μετέπειτα ζωή της. Το 1995 έκανε αρθροπλαστική ισχίου στο δεξί της πόδι και τρία χρόνια αργότερα έκανε και στο αριστερό.

Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ΄

Ο Αλβέρτος, Φρειδερίκος, Αρθούρος, Γεώργιος, γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1895 στο Γιορκ Κότατζ του Σάντριγκχαμ. Η ημερομηνία της γέννησής του συνέπεσε να είναι η ίδια με αυτή του θανάτου του προπάππου του, πρίγκιπα Αλβέρτου (14-12-1861), συζύγου της βασίλισσας Βικτωρίας και προς τιμήν του οποίου έφερε το όνομά του. Ήταν ο δεύτερος γιος του δούκα της Υόρκης, Γεωργίου (μετέπειτα βασιλιά Γεωργίου Ε΄) και της δούκισσας της Υόρκης, Μαρίας, γεννημένης πριγκίπισσας του Τεκ. Όταν γεννήθηκε ήταν τέταρτος στη σειρά διαδοχής στον θρόνο της Αγγλίας και τίποτε δεν προμήνυε πως θα βασίλευε μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Το 1951, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ', πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ Β', αφαίρεσε μέρος του αριστερού του πνεύμονα. Δεν ανάρρωσε ποτέ πλήρως και πέθανε ένα χρόνο αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα.

Ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ' ήταν καπνιστής και έπασχε από προχωρημένη μορφή περιφερικής αρτηριακής νόσου, η οποία προκαλούσε διαλείπουσα χωλότητα. Η συνηθέστερη αιτία είναι η αθηροσκλήρυνση που μπορεί να στενέψει μια αρτηρία (στένωση) ή να την κλείσει εντελώς (απόφραξη). Η αθηροσκλήρυνση είναι μια διεργασία γήρανσης, αλλά συμβαίνει νωρίτερα σε ανθρώπους που καπνίζουν και όσους έχουν σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση ή αυξημένη χοληστερόλη. Όταν η πάθηση αυτή προσβάλλει την κοιλιακή αορτή, τις λαγόνιες, τις μηριαίες, την ιγνυακή ή τις κνημιαίες αρτηρίες, δηλαδή τις αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τα κάτω μέλη, ονομάζεται περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια ή περιφερική αγγειακή νόσος.

Πρίγκιπας Εδουάρδος Η'

Ο πρίγκιπας Εδουάρδος Η΄, ο οποίος ήταν αδελφός του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ και θείος της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ήταν βασιλιάς μέχρι την παραίτησή του τον Ιανουάριο του 1963. Όπως και ο αδελφός του, ήταν φανατικός καπνιστής και πέθανε το 1972 μετά από καρκίνο.

Σάρα, Δούκισσα της Υόρκης

Η Σάρα, Δούκισσα της Υόρκης, η οποία ήταν παντρεμένη με τον πρίγκιπα Άντριου, διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος τον Ιανουάριο του 2024, μόλις έξι μήνες μετά τη θεραπεία της για καρκίνο του μαστού. Είχε υποβληθεί και σε μαστεκτομή.

