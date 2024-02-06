Λιμός: Και πάλι αντιμέτωπη με την «ξεχασμένη» απειλή η Αιθιοπία

DW Σερτάν Σάντερσον

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αιθιοπία χρειάζονται επειγόντως επισιτιστική βοήθεια. Ανώτερος αξιωματούχος του οργανισμού λέει πως η χώρα «βαδίζει και πάλι προς τον λιμό».

Ο Γκετάσεβ Ρέντα, πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης της περιοχής του Τιγκράι στην οποία μαίνονται μάχες, δήλωσε πρόσφατα ότι πάνω από το 90% του πληθυσμού της περιοχής κινδυνεύει από την πείνα και τον θάνατο. Ωστόσο, η κυβέρνηση στην Αντίς Αμπέμπα αρνείται τις αιτιάσεις και κατηγορεί τον Ρέντα για «πολιτικοποίηση της κρίσης».

Τουλάχιστον 372 άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει από την πείνα τους τελευταίους έξι μήνες στο ταραγμένο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου δραστηριοποιούνται οι αντάρτες του Λαϊκού Μετώπου Απελευθέρωσης του Τιγκράι (TPLF). Η έλλειψη τροφίμων έχει επιδεινωθεί κυρίως λόγω του πολέμου στο Τιγκράι και των ταραχών στη γειτονική Αμάρα, ενώ παράλληλα μαίνεται η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών.

«Τίποτα από όσα σπείραμε φέτος δεν απέδωσε και τώρα υπάρχει λιμός στη χώρα», δήλωσε στην DW η Φίτσουμ Γουολντγμπρίλ από το ανατολικό Τιγκράι, προσθέτοντας ότι όλο το 2023 μόνο δύο φορές είδε να βρέχει.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να αναστείλει την επισιτιστική βοήθεια προς το Τιγκράι τον Μάρτιο του 2023, μετά από αναφορές για εκτεταμένες κλοπές ανθρωπιστικής βοήθειας. Τον Ιούνιο επέκτεινε την αναστολή της βοήθειας σε όλη την Αιθιοπία εξαιτίας της συνεχιζόμενης διαφθοράς.

Παραμένει ασαφές ποιοι επωφελήθηκαν από τις κλοπές. Ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κατηγορήσει αξιωματούχους της αιθιοπικής κυβέρνησης, ενώ άλλες επιρρίπτουν ευθύνες στον στρατό.

Ένα μικρό μέρος του προγράμματος βοήθειας ξεκίνησε πάντως να δίνεται και πάλι. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανθρώπων στο Tιγκράι δηλώνει ότι λαμβάνει επισιτιστική βοήθεια.

Τα παιδιά και μια ειρωνεία



Ο Γιοσέφ Γκεμπρεμίχαελ, νοσηλευτής που ασχολείται με τα παιδιά, μιλώντας στην DW, λέει ότι το ποσοστό υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών έχει τριπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες.

«Μέσα σε λίγους μήνες, περισσότερα από 80 παιδιά που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό έχουν έρθει στο νοσοκομείο μας και ακόμη και εκείνα που πήραν εξιτήριο έπρεπε να ξαναέρθουν», λέει ο ίδιος.

Η ειρωνεία είναι ότι ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας Αμπίι Άχμετ μόλις επέστρεψε από ένα ταξίδι στην Ιταλία όπου του απονεμήθηκε το μετάλλιο Agricola. Πρόκειται για το υψηλότερο βραβείο που απονέμει ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι το βραβείο αναγνωρίζει το «όραμα και τη δέσμευση του Αμπίι για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, καθώς και την επιδίωξη καινοτόμων λύσεων για την αυτάρκεια σε σιτάρι, στο πλαίσιο ταχέως μεταβαλλόμενων και δύσκολων συνθηκών».

