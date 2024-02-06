Το Κατάρ έλαβε μια «θετική απάντηση» από τη Χαμάς στο πλαίσιο για μια συμφωνία για τους ισραηλινούς ομήρους, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

«Λάβαμε μια απάντηση από τη Χαμάς για το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας [ομηρίας]», υποστήριξε ο Θάνι. «Η απάντηση περιλαμβάνει ορισμένα σχόλια, αλλά σε γενικές γραμμές είναι θετική».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον επισκεπτόμενο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ είπε ότι η απάντηση της Χαμάς έχει παραδοθεί στο Ισραήλ.

Ωστόσο, αρνείται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, με το Κατάρ όμως να είναι «αισιόδοξο».

Μπλίνκεν: Θα συζητήσουμε αύριο την απάντηση της Χαμάς με Ισραηλινούς αξιωματούχους

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον επανεξετάζει την απάντηση της Χαμάς σε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς με αντάλλαγμα μια εκτεταμένη παύση των μαχών στη Γάζα και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Μπλίνκεν είπε κατά τη συνέντευξη συνέντευξη Τύπου από το Κατάρ όπου και βρίσκεται κατά την νέα του περιοδεία στην Μέση Ανατολή ότι θα συζητήσει την απάντηση της Χαμάς με Ισραηλινούς αξιωματούχους κατά την αυριανή του επίσκεψη στο Ισραήλ.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, αλλά συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι δυνατή, και μάλιστα απαραίτητη», ανέφερε ο Μπλίνκεν.

