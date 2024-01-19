Ο βασιλιάς Κάρολος εθεάθη για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη του Παλατιού ότι θα νοσηλευτεί την επόμενη εβδομάδα για διόγκωση προστάτη.

Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα για χειρουργική επέμβαση. Ο Κάρολος απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να φεύγει από το Birkhall, το ιδιωτικό του σπίτι κοντά στο Balmoral, στο Aberdeenshire.

King Charles seen for first time after palace revealed he faces prostate treatment in days https://t.co/GF0SNpsDwk https://t.co/IogZg7V9qJ — The Irish Sun (@IrishSunOnline) January 19, 2024

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, ήταν η πρώτη φορά που ο μονάρχης εθεάθη μετά τη σοκαριστική ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Η βασίλισσα Καμίλα καθόταν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη, επίσης, σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση λόγω προβλήματος στην κοιλιακή χώρα, ενώ χθες έγινε γνωστό ότι ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, την επισκέφθηκε στην κλινική.

King Charles is seen for the first time since double royal health scare as he leaves Birkhall with Camilla before his prostate procedure next week - while Kate spends fourth day in hospital https://t.co/hf8quQuSMw pic.twitter.com/JJ5Psd36rG — Daily Mail Online (@MailOnline) January 19, 2024

Εν τω μεταξύ, και η βασιλική σύζυγος Καμίλα ενημέρωσε πως βασιλιάς Κάρολος είναι καλά στην υγεία του, λίγες ώρες αφότου ο μονάρχης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση για διόγκωση προστάτη. Σε μια επίσκεψη στο Αμπερντίν το πρωί της Πέμπτης, η βασίλισσα Καμίλα ρωτήθηκε για τον βασιλιά και απάντησε: «Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά του».

Πηγή: skai.gr

