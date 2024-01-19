Λογαριασμός
Ο γενναίος βασιλιάς Κάρολος – Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη δημοσοποίηση του προβλήματος υγείας

Και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη, επίσης, σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση λόγω προβλήματος στην κοιλιακή χώρα 

Ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος εθεάθη για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη του Παλατιού ότι θα νοσηλευτεί την επόμενη εβδομάδα για διόγκωση προστάτη. 

Ο 75χρονος βασιλιάς Κάρολος θα εισαχθεί στο νοσοκομείο την επόμενη εβδομάδα για χειρουργική επέμβαση. Ο Κάρολος απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους να φεύγει από το Birkhall, το ιδιωτικό του σπίτι κοντά στο Balmoral, στο Aberdeenshire.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, ήταν η πρώτη φορά που ο μονάρχης εθεάθη μετά τη σοκαριστική ανακοίνωση του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Η βασίλισσα Καμίλα καθόταν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη, επίσης, σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση λόγω προβλήματος στην κοιλιακή χώρα, ενώ χθες έγινε γνωστό ότι ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, την επισκέφθηκε στην κλινική. 

Εν τω μεταξύ, και η βασιλική σύζυγος Καμίλα ενημέρωσε πως βασιλιάς Κάρολος είναι καλά στην υγεία του, λίγες ώρες αφότου ο μονάρχης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε επέμβαση για διόγκωση προστάτη. Σε μια επίσκεψη στο Αμπερντίν το πρωί της Πέμπτης, η βασίλισσα Καμίλα ρωτήθηκε για τον βασιλιά και απάντησε: «Είναι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά του».

