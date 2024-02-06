Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ξεκινά ο διάλογος για το μέλλον του αγροτικού τομέα

Toν σημαντικό ρόλο του αγροτικού τομέα υπογράμμισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επισήμανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες είναι οι πρώτοι που αισθάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ερχόμενοι αντιμέτωποι μεταξύ άλλων με πλημμύρες και ξηρασία.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην έναρξη του στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Ωστόσο, όπως σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει τον SUR (Κανονισμός για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων) «με στόχο να μειώσει τους κινδύνους της χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων».

Όμως, όπως είπε, η πρόταση SUR έχει γίνει σύμβολο πόλωσης και δεν υπάρχει πλέον πρόοδος ούτε στο Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό θα προτείνει την απόσυρση της πρότασης. «Αλλά φυσικά το θέμα παραμένει. Και για να προχωρήσουμε, χρειάζονται περισσότερος διάλογος και διαφορετική προσέγγιση. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει μια νέα πρόταση πολύ πιο ώριμη», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.