Σχέδιο δολοφονίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να είχε ενεργοποιήσει η Μόσχα, όπως προκύπτει μετά τη σύλληψη υπόπτου στην Πολωνία.

Ο Πολωνός ύποπτος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έδωσε στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ώστε να διευκολύνει το σχέδιο της Μόσχας.

Ο Paweł K., όπως κατονομάζεται σε διεθνή ΜΜΕ, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών, καθώς ομολόγησε ότι «ήταν έτοιμος να ενεργήσει για λογαριασμό ξένων υπηρεσιών πληροφοριών».

Ο άνδρας είχε αναλάβει το σκέλος συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών, ειδικότερα δε για την ασφάλεια του αεροδρομίου Rzeszów-Jasionka», το οποίο χρησιμοποιεί ο Ζελένσκι για τις μετακινήσεις του.

«Αποστολή μου ήταν να βοηθήσω τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες να σχεδιάσουν μια πιθανή επίθεση» στον Ουκρανό ηγέτη, ανέφερε ο ύποπτος, σύμφωνα με την Πολωνική Εισαγγελία.

Πηγή: skai.gr

