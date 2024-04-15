«Ούτε η περιοχή, ούτε ο κόσμος αντέχουν κι άλλο πόλεμο», είπε στην εισήγηση με την οποία άρχισε η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Γενικός Γραμματέας του Αντόνιο Γκουτέρες αναφερόμενος στην άνευ προηγουμένου ιρανική επίθεση εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου. Οι λαοί της περιοχής είναι αντιμέτωποι με αληθινό κίνδυνο πλήρους καταστροφικού πολέμου. Είναι ώρα να τον εξουδετερώσουμε και να αποκλιμακώσουμε. Είναι ώρα να δείξουμε τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», επέμεινε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Είναι ζωτικής σημασίας να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείζονες στρατιωτικές συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή», είπε.

Επανέλαβε την καταδίκη που εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, στην οποία είδε «σοβαρή κλιμάκωση» και ταυτόχρονα τον αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου, υπενθυμίζοντας το «απαραβίαστο» των διπλωματικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το Ιράν εξαπέλυσε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή σμήνος «300 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», επίθεση που αποκρούστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

Το Ισραήλ είναι ορκισμένος εχθρός από την ισλαμική επανάσταση του 1979 της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που δεν κρύβει πως θέλει την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους. Ως τώρα ωστόσο η Τεχεράνη δεν είχε επιτεθεί ποτέ απευθείας στο Ισραήλ και οι δυο χώρες αναμετρώνταν μέσω τρίτων, ενδιάμεσων, όπως για παράδειγμα η λιβανική Χεζμπολά.

Η ιρανική επίθεση, που βαφτίστηκε «Έντιμη Υπόσχεση», αποτελούσε ανταπόδοση στον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου στο ιρανικό προξενείο στην πρωτεύουσα της Συρίας που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ιράν κατηγόρησε για το πλήγμα το Ισραήλ, που ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει.

Ο βομβαρδισμός έγινε έξι μήνες και πλέον αφότου ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο πόλεμος αυτός ανέβασε ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο των εντάσεων ανάμεσα στις δυο χώρες.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε για ακόμη μια φορά «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που πήρε η Χαμάς όταν ο στρατιωτικός της βραχίονας προχώρησε σε έφοδο άνευ προηγουμένου εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος υπέβαλε το αίτημα για την κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, αξίωσε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ να προχωρήσει στην επιβολή «όλων των πιθανών κυρώσεων» σε βάρος του Ιράν.

«Το Συμβούλιο πρέπει να δράσει», είπε ο Γκιλάντ Ερντάν, αξιώνοντας ιδίως να «προχωρήσει στην επιβολή όλων των πιθανών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν προτού να είναι πολύ αργά».

Το Ιράν «δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ασκήσει το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα», υποστήριξε από τη δική του πλευρά ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας παρέλειψε το καθήκον του να διατηρήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» όταν δεν καταδίκασε τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό και «σε αυτές τις συνθήκες, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ασκήσει το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα», τόνισε ο ιρανός διπλωμάτης, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει κλιμάκωση αλλά θα αντιδράσει δυναμικά σε «οποιαδήποτε απειλή ή επίθεση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

