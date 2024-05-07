Γκουντέρες: Η επαπειλούμενη χερσαία εισβολή στη Ράφα θα ήταν αφόρητη

Ενδεχόμενη χερσαία «εισβολή» του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαμηνύσει πως θα προχωρήσει σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας, θα ήταν «αφόρητη», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς το Ισραήλ και τη Χαμάς να κάνουν την «περαιτέρω προσπάθεια» που απαιτείται για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Απηύθυνα (...) πολύ σθεναρή έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση και στους ηγέτες της Χαμάς να κάνουν την περαιτέρω προσπάθεια που απαιτείται για να συναφθεί η συμφωνία ζωτικής σημασίας», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις που έκανε εκπρόσωπός του νωρίτερα, αφού η Χαμάς ανακοίνωσε πως αποδέχεται την πρόταση των μεσολαβητών στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

«Αυτή είναι ευκαιρία που δεν μπορεί να χαθεί. Χερσαία εισβολή στη Ράφα θα ήταν αφόρητη εξαιτίας των καταστροφικών ανθρωπιστικών συνεπειών της και του αποσταθεροποιητικού αντίκτυπού της στην περιοχή», επέμεινε ο Γενικός Γραμματέας μιλώντας στον Τύπο καθώς υποδεχόταν τον πρόεδρο της Ιταλίας, τον Σέρτζο Ματαρέλα.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αποδέχθηκε πρόταση κατάπαυσης του πυρός που του υποβλήθηκε από τους μεσολαβητές, μετά την έναρξη ισραηλινής επιχείρησης για την απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων αμάχων από τομέα της Ράφας, στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως η πρόταση αυτή είναι «μακριά από τις κεντρικές απαιτήσεις του Ισραήλ», μολαταύτα πρόσθεση πως θα στείλει αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο, για «να εξαντλήσει τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός.

Πριν από την ανακοίνωση της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε εντατικούς βομβαρδισμούς στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ράφας, που έχει μετατραπεί σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων, αφού απαίτησε οι άμαχοι που βρίσκονται εκεί να φύγουν.

«Οι διαταγές περί εσπευσμένης απομάκρυνσης» των κατοίκων της ανατολικής Ράφας «απλούστατα θα επιτείνουν τα δεινά των αμάχων (...) Το να γίνει μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση αυτού του μεγέθους είναι αδύνατον να γίνει με ασφαλή τρόπο», σημείωνε νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η UNICEF από την πλευρά της υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της πως κάπου 600.000 παιδιά παγιδευμένα στη Ράφα «δεν έχουν πουθενά να πάνε» κι απειλούνται από «νέα καταστροφή».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας προχώρησαν σε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας που διεξάγεται σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή σε τουλάχιστον 34.735 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

