Γκάλαντ: «Σημαντικά» τα επιτεύγματα της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, αλλά «πληρώνουμε βαρύ τίμημα»

Ο ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει σε «σημαντικά» επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της χερσαίας επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας», αλλά «πληρώνει επίσης βαρύ τίμημα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ.

«Αναπτύσσουμε δυνάμεις σε μεγάλη κλίμακα, βαθιά στη Γάζα», ανέφεραν οι Times of Israel ότι είπε ο Γκάλαντ σε στρατιώτες της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Defense Minister Yoav Gallant says the IDF is making "significant" achievements during the ground operation in the Gaza Strip, but that it is also "paying a heavy price."



"We are deploying forces on a large scale, deep in the Strip," says Gallant to troops of the Air Force's… pic.twitter.com/LthLR7CGVz — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 31, 2023

«Γίνονται μάχες ενάντια στις δυνάμεις που επιχειρούν στη Γάζα και τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα στο πεδίο της μάχης είναι πολύ υψηλά. Δυστυχώς στον πόλεμο υπάρχει και το τίμημα και την τελευταία μέρα ήταν βαρύ. Παρόλα αυτά, είμαστε επίσης αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κερδίσουμε», ανέφερε ο Γκάλαντ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν νωρίτερα ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τους μαχητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.