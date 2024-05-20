Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια της Τατιάνας Μπλάντνικ – της πρώην συζύγου του Νικόλαου – καθώς εδώ και λίγες ώρες αγνοείται ο πατριός της, Ατίλιο Μπρίλενμπουργκ.

Ο 53χρονος επιχειρηματίας εξαφανίστηκε τα ξημερώματα στο Μαλιμπού, σε ερημική και χωρίς φώτα τοποθεσία.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν missing alert, με τα στοιχεία του Μπρίλενμπουργκ όταν εθεάθη για τελευταία φορά, γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής και από τότε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Ο επιχειρηματίας φορούσε μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι αλλά δεν φορούσε παπούτσια.

«Υπάρχει ανησυχία για την ευημερία του κ. Μπρίλεμπουρκγ» δήλωσε το γραφείο του σερίφη κάνοντας έκκληση σε όποιον έχει δει ή έχει πληροφορίες για το πού βρίσκεται να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Το 1986, όταν η Τατιάνα ήταν έξι ετών, ο πατέρας της πέθανε και, σύντομα η μητέρα της - η Γερμανίδα αριστοκράτισσα Μαρί Μπίερλαϊν -παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Αττίλιο Μπρίλεμπουργκ.

Πηγή: skai.gr

