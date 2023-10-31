Το ανθρωπιστικό δίκαιο «δεν είναι a la carte», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και προέτρεψε τις δύο πλευρές στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς να επιδείξουν αναλογικότητα και προφύλαξη.

«Η προστασία των αμάχων και στις δύο πλευρές είναι υψίστης σημασίας και πρέπει να γίνεται σεβαστή ανά πάσα στιγμή», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε δήλωση.

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θεσπίζει σαφείς κανόνες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Δεν είναι a la carte και δεν μπορεί να εφαρμοστεί επιλεκτικά».

I am deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza.



With too many Israeli and Palestinian lives already lost, this escalation only increases the immense suffering of civilians. — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2023

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για παροχή ανθρωπιστικής πρόσβασης «για να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες που δημιουργούνται από την καταστροφή που εκτυλίσσεται» στο παλαιστινιακό έδαφος.

«Καταδικάζω τη δολοφονία αμάχων στη Γάζα και με απογοητεύουν οι αναφορές ότι τα δύο τρίτα αυτών που σκοτώθηκαν είναι γυναίκες και παιδιά», είπε μεταξύ άλλων.

Ο αρχηγός του ΟΗΕ έκανε έκκληση για προστασία των αμάχων που, όπως είπε, «επωμίστηκαν το κύριο βάρος των σημερινών μαχών».

Μάλιστα, ο κ. Γκουτέρες δήλωσε ότι εξεπλάγη από την «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα ενώ χαρακτήρισε το επίπεδο της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει επιτραπεί στον θύλακα ως «εντελώς ανεπαρκές» για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες των αμάχων.

Έκανε για άλλη μια φορά έκκληση για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί βαθιά για τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης» πέρα από τη Γάζα.



Πηγή: skai.gr

