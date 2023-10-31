Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για δύο 20χρονους επιλοχίες, τον Ρόι Γουλφ και τον Λαβί Λίπσιτς, που σκοτώθηκαν στη διάρκεια συγκρούσεων με μαχητές της Χαμάς στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Άλλοι δύο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται «σοβαρή», σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

