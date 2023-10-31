Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Tzachi Hanegbi μιλώντας στο Τελ Αβίβ, ανέφερε ότι το πρώτο στάδιο του πολέμου, που περιορίζει την επίθεση της Χαμάς και εκκαθαρίζει το νότιο Ισραήλ από τρομοκράτες, έχει τελειώσει, όπως και το δεύτερο στάδιο, χτυπώντας με ακρίβεια όλα τα εχθρικά συστήματα από τον αέρα, τη γη και τη θάλασσα μεταδίδει το The times of Israel.

Το τρίτο και τρέχον στάδιο είναι η χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Είναι μια δύσκολη εκστρατεία και απαιτεί εντατική μάχη. Δεν υπάρχει μάχη χωρίς επώδυνο τίμημα. Είμαστε ένα μαχόμενο έθνος, παρά τον πόνο. Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε, παρά τον πόνο», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Hanegbi λέει ότι πρωταρχικός στόχος του πολέμου είναι η επιστροφή των ομήρων. «Αυτή είναι η ιερή μας ευθύνη ως έθνος, απέναντι στους στρατιώτες μας και στους πολίτες μας».

Επιμένει ότι η χερσαία επιχείρηση θα βοηθήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Hanegbi λέει ότι ολόκληρο το εννοιολογικό πλαίσιο με το οποίο το Ισραήλ έβλεπε την ασφάλειά του μέχρι τις 7 Οκτωβρίου «εξαφανίστηκε».

«Δεν υπάρχει πια «επιχείρηση», δεν υπάρχουν πλέον άμορφοι στόχοι όπως «ενίσχυση της αποτροπής», «απόκτηση τιμής», «επώδυνο χτύπημα στις υποδομές»... Η σφαγή στις 7 Οκτωβρίου διέλυσε την ψευδαίσθηση ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εχθρό που δεν θα διακινδύνευε την ολοκληρωτική του καταστροφή».

Η Χαμάς, βλέπει τους κατοίκους της Γάζας ως «ανθρώπινη σκόνη που της προσφέρει προστασία», ανέφερε ο Hanegbi.

Η Χαμάς πρέπει «να πάψει να υπάρχει», λέει ο Hanegbi, και αυτή είναι η αποστολή του IDF.

«Οι τερατώδεις τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα επιτραπούν ποτέ ξανά να κυβερνήσουν τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Hanegbi ανέφερε επίσης ότι η σταθερή υποστήριξη των ΗΠΑ είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα και επιτρέπει στο Ισραήλ «να διεξάγει μια άνευ προηγουμένου ισχυρή εκστρατεία» κατά της Χαμάς.

Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η υποστήριξη, λέει ο Hanegbi, «είναι ευθύνη μας να κάνουμε διάκριση μεταξύ δολοφόνων και αμάχων παρευρισκομένων, να ενθαρρύνουμε τον άμαχο πληθυσμό στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας να τοποθετηθεί σε ασφαλείς περιοχές στο νότο, να επιτρέψουμε στις ξένες δυνάμεις βοήθειας να παρέχουν τρόφιμα, νερό και φάρμακα σε όλους όσοι ακούνε το κάλεσμά μας και βρίσκονται στο νότο σήμερα, και να καλέσουν για σωτήρια ιατρική περίθαλψη σε όλους όσους χρειάζονται, αλλά όχι στα νοσοκομεία που σήμερα λειτουργούν ως αρχηγεία τρομοκρατίας, για τη διοίκηση και τον έλεγχο της Χαμάς και της PIJ , αλλά σε αιγυπτιακά νοσοκομεία, στην προστατευόμενη περιοχή ή σε νοσοκομειακά πλοία».

Σημείωσε πως τέτοια ξένα ιατρικά πλοία είναι καθ' οδόν προς την ακτή της Γάζας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.