ΗΠΑ: Η Ρωσία θα πετύχει στην Ουκρανία αν δεν συνεχισθεί η υποστήριξη των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία θα πετύχει στην Ουκρανία αν δεν συνεχισθεί η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο.

«Μπορώ να εγγυηθώ ότι χωρίς την δική μας υποστήριξη ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ ) Πούτιν θα πετύχει», δήλωσε ο Όστιν κατά την διάρκεια ακρόασης στην Γερουσία μετά το αίτημα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για χορήγηση 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα διατεθούν για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την ασφάλεια των συνόρων των ΗΠΑ.

«Αν τραβήξουμε το χαλί κάτω από τα πόδια τους τώρα, ο Πούτιν θα γίνει πιο ισχυρός και θα πετύχει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει», πρόσθεσε ο Όστιν καθήμενος δίπλα στον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για να προσπαθήσει να μειώσει τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο Πούτιν προσπαθεί πραγματικά να επωφεληθεί από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με την ελπίδα ότι θα μας αποσπάσει την προσοχή (...) και θα κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποσύρουν τους πόρους τους» από την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε επιτροπή της Γερουσίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.