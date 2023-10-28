Γκάλαντ: «Σείστηκε η γη στη Γάζα» - «Περάσαμε σε νέα φάση του πολέμου»

Σε νέα φάση εισήλθε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως επιβεβαίωσε με σημερινές του δηλώσεις σε σύσκεψη με ανώτερα στελέχη του στρατού και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Για τρεις συνεχόμενες νύχτες το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα τόσο με αεροσκάφη όσο και με πυροβολικό, με αυξανόμενη ένταση και με ολοένα και περισσότερες δυνάμεις να εισβάλουν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η γη στη Γάζα σείστηκε», τόνισε ο Gallant σε δήλωση από το γραφείο του. «Επιτεθήκαμε πάνω και κάτω από το έδαφος, επιτεθήκαμε σε τρομοκράτες όλων των βαθμίδων, σε όλα τα μέρη. Οι εντολές προς τις δυνάμεις είναι σαφείς: Η επιχείρηση θα συνεχιστεί έως ότου δοθεί νέα διαταγή».

Και προσθέτει: «Σε ό,τι αφορά άλλους τομείς, ετοιμαζόμαστε να υπερασπιστούμε τους Ισραηλινούς πολίτες, για να προστατεύσουμε την ασφάλειά τους. Το κάνουμε αυτό στο βορρά, στο κέντρο και παντού».

