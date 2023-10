Γκάλαντ: Έτσι θα μπούμε στα τούνελ της Χαμάς - Θα έχει μεγάλη διάρκεια η χερσαία επίθεση στη Γάζα Κόσμος 16:29, 27.10.2023 linkedin

Σε δηλώσεις του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένεται να εξαπολύσει μια χερσαία επίθεση στη Γάζα σύντομα, η οποία θα είναι μακρά και δύσκολη και θα έχει στόχο να καταστρέψει ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων που χρησιμοποιούν οι ηγέτες της Χαμάς στην περιοχή