Ο ισραηλινός στρατός απευθύνει εκ νέου έκκληση στους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τον βόρειο τομέα, ενόψει της επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8 October 28, 2023

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας εκατοντάδες κτίρια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ όπως ανέφερε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Ο στρατός του Ισραήλ αναμένεται να επιχειρήσει εντός των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας για 4η συνεχόμενη νύχτα. Όπως συνέβη και τις τρεις προηγούμενες νύχτες, θα προηγηθεί πυραυλικό σφυροκόπημα, ενώ τις επίγειες δυνάμεις θα συνοδεύει ομοβροντία βομβαρδισμών από την αεροπορία, το ναυτικό και το πυροβολικό.

Επιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «έπληξε 150 υπόγειους στόχους» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς διευθύνει και οργανώνει τις επιχειρήσεις του από ένα γιγάντιο δίκτυο υπόγειων σηραγγών.

Πηγή: skai.gr

