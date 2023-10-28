Λογαριασμός
Ο IDF καλεί εκ νέου τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τον βόρειο τομέα - Έρχεται νέο κύμα βομβαρδισμών

Νέα έκκληση προς τους κατοίκους της Γάζας - Οι χερσαίες επιχειρήσεις των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να συνεχιστούν για 4η συνεχόμενη νύχτα

Παλαιστίνιοι στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός απευθύνει εκ νέου έκκληση στους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τον βόρειο τομέα, ενόψει της επικείμενης ισραηλινής επιχείρησης.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της νύχτας εκατοντάδες κτίρια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε το Ισραήλ όπως ανέφερε σήμερα η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Ο στρατός του Ισραήλ αναμένεται να επιχειρήσει εντός των εδαφών της Λωρίδας της Γάζας για 4η συνεχόμενη νύχτα. Όπως συνέβη και τις τρεις προηγούμενες νύχτες, θα προηγηθεί πυραυλικό σφυροκόπημα, ενώ τις επίγειες δυνάμεις θα συνοδεύει ομοβροντία βομβαρδισμών από την αεροπορία, το ναυτικό και το πυροβολικό.

Επιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «έπληξε 150 υπόγειους στόχους» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς διευθύνει και οργανώνει τις επιχειρήσεις του από ένα γιγάντιο δίκτυο υπόγειων σηραγγών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Μεσανατολικό
