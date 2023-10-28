Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης στη Γάζα, λέγοντας πως η περιοχή κινδυνεύει να μετατραπεί σε "ωρολογιακή βόμβα".

Είπε επίσης πως κυριαρχία της χώρας του πρέπει να γίνει σεβαστή μετά την αναχαίτιση τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισήλθαν στον αιγυπτιακό εναέριο χώρο χθες, Παρασκευή.

Το Ισραήλ ανέφερε την Παρασκευή ότι ήταν ο στόχος των drones την ευθύνη για την εκτόξευση των οποίων επέρριψε στο υπστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα Χούθι της Υεμένης. Ο αιγυπτιακός στρατός ανέφερε πως τα drones, που έπεσαν στις αιγυπτιακές πόλεις Τάμπα και Νουβέιμπα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, είχαν προέλευση τη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Δεν ανέφερε ποιος εκτόξευσε τα ντρόουν.

"Ανεξάρτητα από το πού προέρχεται, έχω προειδοποιήσει για την επέκταση της σύγκρουσης. Η περιοχή θα μετατραπεί σε ωρολογιακή βόμβα που μας επηρεάζει όλους", δήλωσε ο Σίσι, ο οποίος μιλούσε σε ένα συνέδριο.

"Η Αίγυπτος είναι κυρίαρχη χώρα και η κυριαρχία και η θέση της θα πρέπει να γίνουν σεβαστές... Η Αίγυπτος είναι μια ισχυρή χώρα και δεν την αγγίζει κανείς", πρόσθεσε.

Ο Σίσι διοργάνωσε ειρηνευτική σύνοδο κορυφής το περασμένο Σάββατο και έχει καλέσει να επιτραπεί η διέλευση της βοήθειας στη Γάζα, για απελευθέρωση των ομήρων και για κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

