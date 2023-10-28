Πέντε νεκροί μετανάστες εντοπίσθηκαν από την ιταλική οικονομική αστυνομία στην παραλία του Σελινούντα, έξω από το Τράπανι της Σικελίας.

Σε μικρή απόσταση από την άκρη προσάραξε πλοιάριο που χρησιμοποιήθηκε για τον διάπλου της Μεσογείου. Τα πτώματα των άτυχων μεταναστών μεταφέρθηκαν, πιθανότατα, μέχρι την ακτή από το κύμα. Στην παραθαλάσσια περιοχή του Σελινούντα, οι ιταλικές αρχές σταμάτησαν σήμερα τριάντα ανθρώπους οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, είχαν φτάσει στην ξηρά και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν.

Την περασμένη νύχτα, τέλος, στην Λαμπεντούζα έφτασαν με δύο πλεούμενα ενενήντα πέντε μετανάστες και πρόσφυγες, προερχόμενοι, κυρίως, από την Ερυθραία, το Σουδάν και την Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

