Για τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και τον ρόλο του Ιραν στην ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μίλησε αποκλειστικά στον ΣΚΑΙ και την Έλλη Κασόλη, ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού ενώ αναφερόμενος στην Τουρκία, έκανε λόγο για χυδαία σχόλια Ερντογάν.

Αναλυτικά η συνέντευξη:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αυτή είναι η δεύτερη φάση του πολέμου και βρίσκεστε μέσα στη Γάζα. Ταυτόχρονα είπατε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Τι έπεται;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Aυτή τη στιγμή πολεμάμε τη Χαμάς μέσα στη Γάζα. Χτυπάμε τις στρατιωτικές τους θέσεις. Έχουμε στρατεύματα μέσα στη Γάζα που τους πολεμούν. Μάχη σώμα με σώμα, σε κτίρια και σε σήραγγες και στο έδαφος. Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χαμάς από αέρος. Συνεχίζουμε να κυνηγάμε τους διοικητές τους και να αναζητούμε και να χτυπάμε στόχους της Χαμάς όπου κι αν βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο στόχος του πολέμου μας είναι να διαλύσουμε πλήρως τη Χαμάς, ώστε να μην μείνει τίποτα που να μπορεί να αποτελέσει ξανά απειλή για τους Ισραηλινούς αμάχους, όπως συνέβη στις 7 Οκτωβρίου. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κατάσταση για το μέλλον, για εμάς αλλά και για τη Λωρίδα της Γάζας. Το επόμενο στάδιο ή αυτό το στάδιο των επιχειρήσεων θα είναι μακρύ. Θα πάρει χρόνο. Πρόκειται για μάχη σε αστικό έδαφος, την οποία όλοι οι στρατιώτες περιμένουν να είναι δύσκολη και μπορεί να προκαλέσει πολλές απώλειες. Φιλοδοξία μας είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο επαγγελματικά, στοχευμένα και με ασφάλεια. Ας ελπίσουμε ότι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορέσουμε να νικήσουμε τη Χαμάς και να επιστρέψουμε την ασφάλεια στο νότιο Ισραήλ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα υπάρξει λοιπόν τρίτη φάση; Μια μαζική χερσαία επίθεση;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Πιθανότατα θα υπάρξει μια τρίτη και ίσως μια τέταρτη φάση που θα δούμε καθώς ξετυλίγεται ο πόλεμος. Νομίζω ότι ο ορισμός των σταδίων είναι λιγότερο σημαντικός. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο γενικός στόχος, ο οποίος είναι η εξάρθρωση της Χαμάς και όλων των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται επί του παρόντος και πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε το εύρος των επιχειρήσεων μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρουμε ότι η Χαμάς κρύβεται μέσα στις σήραγγες της Γάζας. Έχετε κάποιο ειδικό σχέδιο για να τους τραβήξετε έξω ή να πολεμήσετε μαζί τους, ακόμα και στους δρόμους;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Η Χαμάς έχει τον έλεγχο της Γάζας από το 2007. Και αυτό που κάνει συγκεκριμένα τα τελευταία 5 με 7 χρόνια είναι να χτίσει μια πλήρη πόλη κάτω από μια πόλη, μια πόλη κάτω από τη Γάζα, ένα σύστημα με σήραγγες ποιυ επικοινωνούν μεταξύ τους. Και από εδώ επιχειρεί η Χαμάς. Εδώ ζουν, και εδώ θα προτιμούσαν να πολεμήσουν. Είναι ένα πολύ περίπλοκο περιβάλλον για εμάς, από τακτικής άποψης, και δεν σκοπεύουμε να πολεμήσουμε υπό τις συνθήκες του εχθρού. Έχουμε λύσεις τακτικής και όπως η Χαμάς θα προσπαθήσει να μας αιφνιδιάσει στο πεδίο της μάχης, έτσι και εμείς θα προσπαθήσουμε να τους αιφνιδιάσουμε και τελικά, να βγούμε νικητές. Ένα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όλες οι τακτικές της Χαμάς βασίζονται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν τον άτυχο παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό ως ανθρώπινες ασπίδες τους. Όλες οι σήραγγες είναι κάτω από τους πολίτες. Πυροβολούν ανάμεσα σε κτίρια. Xρησιμοποιούν σχολεία, νοσοκομεία, τζαμιά και ιατρεία και εκκλησίες για τον αγώνα τους, κάτι που είναι πολύ ατυχές. Και είναι έγκλημα πολέμου αυτό που κάνουν.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο βόρειο μέτωπο βλέπουμε συνεχείς επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Έχετε κάποιο μήνυμα για αυτούς; Και ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχαν οι ιρανικές ιδέες, τα χρήματα, τα όπλα και η πολιτική καθοδήγηση και υποστήριξη. Η Χεζμπολάχ, η οποία είναι μακράν ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος πληρεξούσιος του Ιράν που απειλεί το Ισραήλ, εκτοξεύει ρουκέτες, πυραύλους, drones και πολλά άλλα πράγματα κατά του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Δυστυχώς, έχουμε υποστεί απώλειες αμάχων και στρατιωτικών, αλλά καταφέραμε επίσης να κάνουμε τη Χεζμπολάχ να πληρώσει ήδη ένα αρκετά σημαντικό τίμημα. Μέχρι στιγμής, υπερασπιζόμασταν μόνο τους εαυτούς μας και δεν θέλουμε η εστίασή μας να απομακρυνθεί από τη Γάζα. Εστιάζουμε στη Γάζα και ελπίζουμε ότι ο Λίβανος θα καταλάβει ότι δεν είναι προς το συμφέρον του να επιτεθεί στο Ισραήλ και να επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να τους παρασύρει σε πόλεμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου. Ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι οι επιθέσεις στη Γάζα ισοδυναμούν με γενοκτονία. Χαρακτηρίζει τη Χαμάς ως απελευθερωτική οργάνωση. Ποια είναι η απάντηση σας σε αυτό;

AΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω ότι αυτά είναι πολύ χυδαία και αβάσιμα σχόλια από μια χώρα που πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να κάνει μάθημα σε κανέναν για τα ήθη ή τους νόμους της ένοπλης σύγκρουσης με βάση το τι έκαναν στην ιστορία τους ενάντια στις εθνοτικές μειονότητες και εναντίον άλλων ομάδων, αλλά και πώς συμμετείχαν σε φρικαλεότητες και στη Συρία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε να κάνουν υποδείξεις σε κανέναν. Όποιος μιλάει σήμερα εκ μέρους της Χαμάς, νομίζω ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, θα πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του και θα πρέπει πραγματικά να επανεξετάσει τις συμμαχίες του γιατί αυτή η πλευρά θα χάσει, και είναι επίσης η πλευρά του σκότους.

