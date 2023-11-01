Mεσανατολικό: Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ειρηνευτικές συνομιλίες ζητά o OHE

Ένας πόλεμος στον οποίο σκοτώνονται χιλιάδες παιδιά «δεν μπορεί να έχει νικητή», τόνισε σήμερα η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας «τις σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Επιτροπή «καταδικάζει σθεναρά την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον πολιτικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο περισσότερα από 3.500 παιδιά μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023» και δηλώνει «εξαιρετικά ανήσυχη» για την τύχη των παιδιών που παραμένουν όμηροι της Χαμάς. Η Επιτροπή, έργο της οποίας είναι να επιβλέπει την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, ζητά επίσης «να μπει τέλος στις καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή των παιδιών» στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Κατά τον πρώτο μήνα αυτού του πολέμου, φρικτές πληροφορίες έκαναν λόγο για ενέργειες που απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, όπως για ακρωτηριασμούς, τραυματισμούς, απαγωγές, εξαναγκαστική εκτόπιση, στέρηση ιατρικών υπηρεσιών, τροφίμων και νερού. Ενώνουμε τη φωνή μας με εκείνους που ζητούν κατάπαυση του πυρός» υπογραμμίζουν οι 18 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που μετέχουν στην Επιτροπή.

Η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να αποτελέσει «την αρχή για συνομιλίες με στόχο την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού έχει επικυρωθεί από 196 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

