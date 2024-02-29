Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ , είπε ο υπουργός Άμυνας Γιούβαλ Γκάλαντ στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, εν μέσω ανησυχιών της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι το Ισραήλ θα εξαπολύσει το καλοκαίρι στρατιωτική επιχείρηση κατά της ισλαμιστικής ομάδας.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές κατά των πολιτών του και παραβιάσεις της κυριαρχίας του και θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους», δήλωσε ο Γκάλαντ αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Γκάλαντ ενημέρωσε τον Όστιν για τις «συνεχείς επιθέσεις που διεξάγει η Χεζμπολάχ στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είχε αναφέρει στο CNN ότι «οι σχεδιασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης λαμβάνουν υπόψη τους τη πιθανότητα ότι μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση θα γίνει τους επόμενους μήνες». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι μια τέτοια επίθεση δεν θα συμβεί «αμεσα στις επόμενες εβδομάδες, αλλά ίσως αργότερα αυτή την άνοιξη. Μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση είναι μια ξεχωριστή πιθανότητα».

Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν «ένα δεύτερο μέτωπο» στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

«Δεν θέλουμε να δούμε τη σύγκρουση να διευρύνεται και να βαθαίνει. Δεν θέλουμε να δούμε τις μάχες που σημειώθηκαν μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στο βορρά να συνεχίζονται και σίγουρα δεν θέλουμε να δούμε την κατάσταση να κλιμακώνεται.

«Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας, θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας και με τους Λιβανέζους ομολόγους μας, για να μην αφήσουμε τις εντάσεις να κλιμακώνονται σε σημείο που πραγματικά να βαθύνουν και να διευρύνουν τη σύγκρουση με τρόπο που θα μπορούσε να αμβλύνει κάθε είδους πίεση στη Χαμάς», είπε ο Κίρμπι.

