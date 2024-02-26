Πρώτα ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο

Τουλάχιστον δύο ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο σήμερα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, την πόλη Μπααλμπέκ στον ανατολικό Λίβανο, δήλωσαν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Το ένα από τα πλήγματα είχε στόχο αποθήκη της Χεζμπολάχ και το άλλο κτίριο στο οποίο στεγάζονται μη στρατιωτικές υποδομές του λιβανέζικου σιιτικού κινήματος στα περίχωρα της πόλης Μπααλμπέκ.

Ο στρατός του Ισραήλ περιορίστηκε να ανακοινώσει ότι διεξάγει «πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ βαθιά στο έδαφος του Λιβάνου», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Προς το παρόν η ίδια η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό με το περιστατικό.

Η επαρχία Μπααλμπέκ, που βρίσκεται στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα που συνορεύει με τη Συρία, αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ η οποία διαθέτει εκεί σημαντική στρατιωτική παρουσία.

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πρώτα που έχουν στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ εκτός του νότιου Λιβάνου, θέατρο καθημερινών συγκρούσεων μεταξύ του σιιτικού κινήματος και του ισραηλινού στρατού μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Από τις 7 Οκτωβρίου η Χεζμπολάχ στοχοθετεί καθημερινά στρατιωτικές θέσεις του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, ενώ το Ισραήλ εξαπολύει πλήγματα εναντίον του Λιβάνου.

Νωρίτερα σήμερα το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ισραηλινό drone Hermes 450 στον νότιο Λίβανο, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Τουλάχιστον 278 άνθρωποι -- ανάμεσά τους 193 μαχητές της Χεζμπολάχ και άλλων οργανώσεων, όπως και 44 άμαχοι-- έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με απολογισμό του AFP.

Στην ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί δέκα στρατιώτες και έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.