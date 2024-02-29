Μια ανακωχή στη Γάζα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ

Την ώρα που εξετάζεται μια ανακωχή μερικών εβδομάδων στον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το βόρειο Ισραήλ προετοιμάζεται για όξυνση της έντασης με έναν πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο: το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ.

Μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, συμμάχου του παλαιστινιακού κινήματος, αυξάνονται στη μεθόριο.

Το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα διαθέτει έναν πραγματικό στρατό και ένα μεγάλο οπλοστάσιο, του οποίου έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής μόνο ένα μέρος, σύμφωνα με ειδικούς.

Τη Δευτέρα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια το Ισραήλ στοχοθέτησε την Μπααλμπέκ, προπύργιο της Χεζμπολάχ, που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τη μεθόριο. Το λιβανέζικο κίνημα απάντησε εκτοξεύοντας δεκάδες ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Αυτές οι ανταλλαγές πυρών δεν εμπόδισαν τον Άριε και τη Ντίτζα Αλόν, ένα ζευγάρι Ισραηλινών περίπου 30 ετών, να κάνουν πεζοπορία περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα, στους πρόποδες του βουνού Χερμόν, σε περιοχή του κατεχόμενου Γκολάν.

«Θέλουμε έναν πόλεμο στον βορρά; Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα» και «το σκεφτόμαστε συνεχώς», υπογραμμίζει η Ντίτζα.

Έτοιμοι να φύγουν

«Από τη μία, αν δεν υπάρξει πόλεμος, μπορεί να συμβεί και εδώ αυτό που έγινε στη Γάζα. Αλλά από την άλλη, αν υπάρξει πόλεμος, δεν θα είναι μικρός και θα σκοτωθούν πολλοί στρατιώτες και άμαχοι», εξηγεί.

Στον Λίβανο περισσότεροι από 280 άνθρωποι – κυρίως μαχητές της Χεζμπολάχ και σύμμαχοί της, αλλά και 44 άμαχοι—έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με απολογισμό του AFP. Στην πλευρά του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί δέκα στρατιώτες και έξι άμαχοι.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Η Ντίτζα λέει ότι ετοιμάζεται να φύγει διότι «μόλις τελειώσει ( ο πόλεμος) στη Γάζα (…) θα υπάρχει πολύ περισσότερος θόρυβος στον βορρά», αλλά παράλληλα «ελπίζει» ότι η κατάσταση θα παραμείνει ήρεμη.

Ο σύζυγός της Άριε πιστεύει ότι ένας πόλεμος εναντίον της Χεζμπολάχ δεν είναι παρά θέμα χρόνου και εκτιμά ότι είναι απαραίτητος.

«Θα συμβεί διότι η Χεζμπολάχ είναι όπως η Χαμάς. Είναι σαν αδέλφια. Αν η Χεζμπολάχ δεν υποχωρήσει βόρεια του Λιτάνι (ποταμός στον νότιο Λίβανο, ο οποίος οριοθετεί μέρος των συνόρων της χώρας), θα γίνει εδώ αυτό που συνέβη στη Γάζα. Ίσως όχι αύριο, αλλά σε πέντε ή σε δέκα χρόνια. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι», προσθέτει.

Μια εκεχειρία στη Γάζα δεν θα αλλάξει «τον στόχο» του Ισραήλ να απωθήσει τη Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο, διαβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ στη διάρκεια επίσκεψής του στο βόρειο Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει «τη δύναμη του πυρός του» στη μεθόριο.

«Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει στον νότο και μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας» να απωθήσουμε τη Χεζμπολάχ από τα σύνορα, πρόσθεσε.

Κίνδυνος αιφνιδιαστικής επίθεσης

Για τον Αμίρ Αβίβι, πρώην δεκανέα του ισραηλινού στρατού, μια ανακωχή στη Γάζα δεν θα αλλάξει τίποτα: «Η Χεζμπολάχ ίσως σεβαστεί την ανακωχή, αλλά εμείς δεν θα σεβαστούμε την ανακωχή σε ό,τι την αφορά».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επανέλαβε ότι, ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία για ανακωχή, μετά τη λήξη της, θα πραγματοποιήσει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα με στόχο «την πλήρη νίκη» επί της Χαμάς.

«Το μεγάλο ερώτημα θα είναι: τι κάνουμε τώρα στον βορρά; Το Ισραήλ επιθυμεί μια διπλωματική λύση για να αποσυρθεί η Χεζμπολάχ από τον νότιο Λίβανο, διότι χωρίς λύση, επίκειται πόλεμος», σημειώνει ο Αβίβι.

Με κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο, αν οι συνομιλίες περιέλθουν σε αδιέξοδο, κάποια στιγμή η Χεζμπολάχ να θεωρήσει αναπόφευκτο τον πόλεμο και να «προσπαθήσει να αιφνιδιάσει τον ισραηλινό στρατό».

Η Ντίτζα ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο: «Ελπίζουμε κάθε μέρα ότι όλα θα είναι ήρεμα, αλλά είμαστε επίσης έτοιμοι να φύγουμε αύριο το πρωί, αν μας πουν να το κάνουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.