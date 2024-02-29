Λογαριασμός
Παρέμβαση Λευκού Οίκου: Σοβαρό συμβάν οι αναφορές για ισραηλινά πυρά κατά Παλαιστινίων, τις εξετάζουμε

"Θρηνούμε την απώλεια αθώων ζωών και αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα" δηλώνει ο Λεύκος Οίκος - Προσοχή σκληρές εικόνες 

Gaza

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι εξετάζει τις αναφορές για ισραηλινά πυρά εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν για βοήθεια κοντά στην Πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντας το ως σοβαρό συμβάν.

Για 104 νεκρούς και 700 τραυματίες κάνει λόγο η Χαμάς. 

"Θρηνούμε την απώλεια αθώων ζωών και αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου αθώοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν απλώς να θρέψουν τις οικογένειές τους", ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

"Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επεκταθεί και να διατηρηθεί η ροή ανθρωπιστικής αρωγής στη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενδεχόμενης προσωρινής κατάπαυσης του πυρός".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
