Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι εξετάζει τις αναφορές για ισραηλινά πυρά εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν για βοήθεια κοντά στην Πόλη της Γάζας, χαρακτηρίζοντας το ως σοβαρό συμβάν.

Για 104 νεκρούς και 700 τραυματίες κάνει λόγο η Χαμάς.

"Θρηνούμε την απώλεια αθώων ζωών και αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου αθώοι Παλαιστίνιοι προσπαθούν απλώς να θρέψουν τις οικογένειές τους", ανέφερε σε μια δήλωση εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

C’est un nouveau carnage dans la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont été assassinés par l’armée israélienne alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide humanitaire. Le gouvernement israélien affame les palestiniens avant de les assassiner en masse. Génocide. pic.twitter.com/r9WcLjhSyZ — Thomas Portes (@Portes_Thomas) February 29, 2024

"Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επεκταθεί και να διατηρηθεί η ροή ανθρωπιστικής αρωγής στη Γάζα, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενδεχόμενης προσωρινής κατάπαυσης του πυρός".

BREAKING| At least 150 hungry citizens have been killed and 1000 others wounded in an Israeli massacre in northern Gaza.



Israeli tanks shelled thousands of hungry civilians, who were waiting for flour at Al Rasheed Street. Israeli snipers continue to target everyone approaching… pic.twitter.com/iHEpnjsFny — Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024

