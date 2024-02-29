Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Γάζα καταγράφεται σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για τη μέτρηση της αποδοχής του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, ανάμεσα στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, με το 56 % να δηλώνει ότι διαφωνεί με την επιλογή της αναφανδόν υποστήριξης του Ισραήλ.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των Δημοκρατικών προτιμά έναν υποψήφιο για την προεδρία που δεν υποστηρίζει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 56% των ερωτηθέντων που αυτοπροσδιορίστηκαν ως Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι ήταν λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο που υποστηρίζει τη στρατιωτική βοήθεια για το Ισραήλ, σε σύγκριση με το 40% που δήλωσε ότι είναι πιο πιθανό να υποστηρίξει έναν τέτοιο υποψήφιο.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης καταδεικνύουν έναν δυνητικά κρίσιμο κίνδυνο για τον Μπάιντεν, ο οποίος έχει εξοργίσει ορισμένους εντός του κόμματός του υποστηρίζοντας το Ισραήλ στον πόλεμό του ενάντια στους μαχητές της Χαμάς, ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου στις οποίες ο Μπάιντεν δεν θα ήθελε να σημειώσει απώλειες εντός του κόμματός του.

Ο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ, συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό, με 36% ο καθένας σε μια υποθετική σύγκριση, με τους υπόλοιπους ερωτηθέντες να λένε ότι δεν ήταν σίγουροι ή ότι θα ψήφιζαν κάποιον άλλο ή κανέναν.

Η πρώιμη υποστήριξη του Μπάιντεν στο Ισραήλ έχει πυροδοτήσει οργή στο κόμμα του.

Την Τρίτη, περισσότεροι από 100.000 ψηφοφόροι του Μίσιγκαν στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών επέλεξαν τη «μη δεσμευτική ψήφο» σε μια μαζική διαμαρτυρία για την υποστήριξη του Μπάιντεν στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ.

Η οργή των Δημοκρατικών έχει αυξηθεί καθώς ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα αυξάνεται, ο πληθυσμός των 2,3 εκατομμυρίων απειλείται με λιμό ενώ ένας μεγάλος αριθμός έχει χάσει τα σπίτια του.

Μια μειοψηφία, που ωστόσο αυξάνεται, Δημοκρατών ρίχνει την ευθύνη για τη σύγκρουση στην κυβέρνηση του Ισραήλ, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεζαν εδώ και καιρό για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.