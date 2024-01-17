Υεμένη: Πλοίο χτυπήθηκε από drone στα ανοιχτά του Άντεν

Η αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι έλαβε αναφορά για ένα νέο «συμβάν» στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Υεμένης, σε απόσταση 60 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Άντεν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα πλοίο επλήγη από «μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα».

«Προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία πλέον έχει κατασβεστεί», πρόσθεσε η UKMTO.

Η Μέση Ανατολή μοιάζει με ναρκοπέδιο, ενόσω το αμερικανικό σφυροκόπημα κατά των ανταρτών Χούθι δεν έχει φέρει αποτελέσματα, με τους Υεμενίτες αντάρτες να αψηφούν την Ουάσιγκτον.

Οι αντάρτες της Υεμένης χαρακτηρίστηκαν εκ νέου από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατική ομάδα, ωστόσο, οι ίδιοι απάντησαν ότι αυτό δεν θα σταματήσει τις επιθέσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

