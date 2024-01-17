Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στο Βανκούβερ και πολλές πτήσεις επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι επίκεινται σφοδρές χιονοπτώσεις και ψυχροί άνεμοι στην πόλη που βρίσκεται στα παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο δυτικός Καναδάς βίωσε ένα Σαββατοκύριακο πολικών θερμοκρασιών. Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα, την Δευτέρα και την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά από τους -9 βαθμούς που καταγράφηκαν την Κυριακή, σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέα πτώση, στους -7 βαθμούς Κελσίου και χιόνια που μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 εκατοστά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και μολονότι οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαρίζουν συνεχώς το χιόνι και τον πάγο από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, θα υπάρξουν λιγότερες πτήσεις σήμερα. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης των πτήσεων Flightaware, περίπου 50 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Another shot of our Rope Access Technicians (also known as RATs in the industry) at the #AlexFraser on #BCHwy91.



Crews are monitoring cables and releasing collars periodically to remove accumulations on cables. Rolling right lane closures all day.



Traffic is slow moving NB. pic.twitter.com/ic3x7gw4Om — Lower Mainland Dist. (@TranBC_LMD) January 17, 2024

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην Κοιλάδα Φρέιζερ, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ, λόγω της χιονοθύελλας.

I’ve lived in Canada since 2018, and every year it has snowed in Vancouver. I don’t think folks claiming it doesn’t snow in Vancouver as a reason not to get winter tires really cuts it. #snow #Vancouver #bcstorm pic.twitter.com/SvKbLHBPkL — Scott Tibballs (@WhiScotty) January 17, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.