Πάγωσε ο Καναδάς από το δριμύ ψύχος - Ακυρώθηκαν 50 πτήσεις

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην Κοιλάδα Φρέιζερ, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ, λόγω της χιονοθύελλας

Πάγωσε ο Καναδάς από το δριμύ ψύχος

Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στο Βανκούβερ και πολλές πτήσεις επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι επίκεινται σφοδρές χιονοπτώσεις και ψυχροί άνεμοι στην πόλη που βρίσκεται στα παράλια του Ειρηνικού Ωκεανού.

Ο δυτικός Καναδάς βίωσε ένα Σαββατοκύριακο πολικών θερμοκρασιών. Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα, την Δευτέρα και την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά από τους -9 βαθμούς που καταγράφηκαν την Κυριακή, σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέα πτώση, στους -7 βαθμούς Κελσίου και χιόνια που μπορεί να φτάσουν έως και τα 15 εκατοστά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και μολονότι οι αρμόδιες υπηρεσίες καθαρίζουν συνεχώς το χιόνι και τον πάγο από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης, θα υπάρξουν λιγότερες πτήσεις σήμερα. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης των πτήσεων Flightaware, περίπου 50 πτήσεις ματαιώθηκαν.

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στην Κοιλάδα Φρέιζερ, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ, λόγω της χιονοθύελλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

