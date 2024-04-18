Επίθεση με μαχαίρι σε μικρά κορίτσια κοντά σε σχολείο στη Γαλλία

Δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 11 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα σε μια επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε κοντά στο σχολείο τους στο Σουφελβεργερσαΐμ, στην ανατολική Γαλλία, με τον δράστη να συλλαμβάνεται λίγο μετά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κορίτσι των 11 ετών τραυματίστηκε με μαχαίρι μπροστά από το σχολείο, το άλλο δέχθηκε επίθεση σε μια κοντινή πλατεία. Τα παιδιά υπέστησαν «επιφανειακά τραύματα» και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο δράστης της επίθεσης, που επέστρεψε στο σχολείο, συνελήφθη λίγο μετά τις 14.15 τοπική ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γεννηθείς τη 17η Απριλίου του 1994 στο Στρασβούργο (ανατολικά) δεν είχε πλέον μαζί του το μαχαίρι.

Δεν ήταν «γνωστός στις αρχές» και τα κίνητρά του «δεν φαίνεται να σχετίζονται με μια ριζοσπαστικοποίηση». «Είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές σε ψυχιατρική κλινική», συμπλήρωσε μια αστυνομική πηγή. Μια δικαστική έρευνα ξεκίνησε.

Το κτίριο του σχολείου αποκλείστηκε και τα παιδιά παρέμειναν στις τάξεις τους για περίπου μιάμιση ώρα προτού οι γονείς τους μπορέσουν να τα πάρουν.

«Βρισκόμουν στο πίσω μέρος της αυλής, μας είπαν να επιστρέψουμε στην τάξη το συντομότερο δυνατόν, να καθίσουμε κάτω από το θρανίο και να περιμένουμε να συλληφθεί προκειμένου να μας δοθεί το πράσινο φως να βγούμε έξω», είπε η Οντ, εννέα ετών. «Κάποιοι ήρθαν να μας εξηγήσουν τι συνέβαινε, η δασκάλα ήρθε επίσης να μας καθησυχάσει. Οι μισοί μαθητές της τάξης έκλαιγαν».

Γύρω στις 16.00 τοπική ώρα, οι γονείς μπόρεσαν να συναντήσουν τα παιδιά τους στην αυλή του σχολείου, τη μία τάξη μετά την άλλη, προτού αναχωρήσουν από το σημείο. Οι αρχές διένειμαν φυλλάδια ψυχολογικής υποστήριξης και ένας αστυνομικός έθετε ερωτήσεις σε κάθε παιδί προτού φύγει από το κτίριο.

«Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τόση αναστάτωση στο Σουφελβεγερσαΐμ, είναι ένα μικρό, ήσυχο χωριό» είπε η Μπαρμπαρά, ηλικίας 37 ετών, μητέρα δύο παιδιών 7 και 9 ετών που πηγαίνουν στο εν λόγω σχολείο.

«Θα δούμε πως θα πάνε τα παιδιά μας, θα ακούσουμε όσα θα μας εξιστορήσουν απόψε: φαίνεται ότι είναι καλά, όμως πιστεύω ότι θα είναι επίσης λίγο αναστατωμένα. Θα μιλήσουν στο σπίτι», συμπλήρωσε η ίδια.

BREAKING: Stabbing attack outside school in eastern France, two girls injured pic.twitter.com/nIPXvi5Ofo — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 18, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

