Σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων στη Βρετανία λόγω Brexit διαπιστώνει έρευνα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι ελλείψεις φαρμάκων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλέον ο «νέος κανόνας» και το πρόβλημα έχει γίνει σοβαρότερο λόγω του Brexit, είναι το πόρισμα έκθεσης της δεξαμενής σκέψης του παρόχου υγειονομικών υπηρεσιών Nuffield Trust.

Όπως σημειώνεται, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία δραματική αύξηση στον αριθμό των φαρμάκων που δεν είναι διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα για γιατρούς, φαρμακοποιούς, το σύστημα υγείας NHS και κυρίως τους ασθενείς.

Αναφέρεται δε πως υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις στις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ασθενούς.

Ενδεικτικά, ο αριθμός των επισήμων προειδοποιήσεων που έχουν εκδοθεί από φαρμακευτικές εταιρείες για ελλείψεις επαρκών ποσοτήτων φαρμάκων υπερδιπλασιάστηκε από 648 το 2020 σε 1.634 πέρυσι.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις ελλείψεις φαρμάκων για ασθενείς με Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας, με διαβήτη τύπου 2 και με επιληψία.

Η έκθεση σημειώνει πως το πρόβλημα συνδέεται με παγκόσμια προβλήματα στην παρασκευή φαρμάκων λόγω Covid, πληθωρισμού, του πολέμου στην Ουκρανία και της παγκόσμιας αστάθειας.

Έχει όμως καταστεί πιο έντονο μετά από την οριστικοποίηση του Brexit το 2020 π.χ. λόγω του αποκλεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου από τις εφοδιαστικές αλυσίδες κάποιων φαρμακοβιομηχανιών, την υποχρέωση αυξημένων τελωνειακών ελέγχων για εισαγωγές και της αποχώρησης της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.



