Σε εκλογική πανωλεθρία εξελίχθηκαν για τον Ερντογάν οι δημοτικές εκλογές που έλαβαν χώρα χθες (31 Μαρτίου) στην Τουρκία, με την αντιπολίτευση να κερδίζει στα μεγάλα κέντρα, όπως στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα.

«Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια το CHP γίνεται η ισχυρότερη πολιτική δύναμη σε ολόκληρη την Τουρκία», γράφει η Tagesspiegel, προσθέτοντας πως «ειδικοί αξιολογούν τις εκλογές αυτές ως ένα σταυροδρόμι για την Τουρκία», ενώ άλλοι, όπως ο πολιτικός επιστήμονας Μουράτ Ζόμερ, θεωρούν πως τα εκλογικά αυτά αποτελέσματα «ίσως αποτελούν την αρχή του τέλους της εποχής Ερντογάν».

«Στον σημαντικότερό του στόχο, στην επανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης, της τουρκικής μητρόπολης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, […] ο Ερντογάν απέτυχε ξεκάθαρα», σχολιάζει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND). Και παρ’ ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου του αντιπολιτευόμενου CHP φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές με διαφορά 9% από τον Μουράτ Κουρούμ, υποψήφιο του AKP του Ερντογάν, «η εκλογική νίκη της αντιπολίτευσης ήταν ακόμη πιο σαφής στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όπου η διαφορά έφτασε το 20%». Μάλιστα, πέραν των περιοχών όπου επικρατεί συνήθως το CHP, όπως στην Αττάλεια και τη Σμύρνη, η αντιπολίτευση προκάλεσε ακόμη μία έκπληξη «επικρατώντας και στην Προύσα, μία βιομηχανική πόλη στη δυτική Τουρκία που μέχρι πρότινος κυβερνούσε πολιτικός του AKP». Όπως παρατηρεί το RND, «το AKP βρισκόταν συνολικά μπροστά από το CHP. Προηγούταν στις 46 από τις 81 επαρχίες, […] εν τέλει όμως υπέστη απώλειες συγκριτικά με τις δημοτικές εκλογές του 2019».

Υποστηρικτές του CHP πανηγυρίζουν μετά τα αποτελέσματα των εκλογών - Εικόνα: Ali Unal/AP Photo/picture alliance

Το «πώς θα ερμηνεύσει ο Ερντογάν τα αποτελέσματα των εκλογών μένει να φανεί – όπως και το εάν θα επισπεύσει ή θα αναβάλει τα σχέδιά του για μία συνταγματική μεταρρύθμιση. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση από το προεδρικό μέγαρο. Αυτό που είναι ξεκάθαρο, όμως, είναι ότι ο μύθος του “αήττητου Ερντογάν”, που έχει κερδίσει 12 εκλογικές αναμετρήσεις από το 2012, αρχίζει να καταρρέει», εκτιμά το γερμανικό δίκτυο.

Σοβαρό πλήγμα για το AKP

Από την πλευρά της η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει λόγο για ένα «σοβαρό πλήγμα για το κόμμα του προέδρου Ερντογάν», επισημαίνοντας ακόμη πως «μία νίκη του Ιμάμογλου θα ήταν ήττα του Ερντογάν, παρ’ ότι ο τελευταίος δεν βρισκόταν στα ψηφοδέλτια. Η προεκλογική εκστρατεία του AKP ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν, ο οποίος κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, προκειμένου το κόμμα του να επανακαταλάβει τις συμβολικής σημασίας μητροπόλεις της χώρας. Ο ίδιος ο υποψήφιος του AKP στην Κωνσταντινούπολη, ο Μουράτ Κουρούμ, βρισκόταν στη σκιά του Ερντογάν».

Η εφημερίδα της Φρανκφούρτης στέκεται και στις κατηγορίες περί νοθείας στις εκλογές: «Το κουρδικό κόμμα DEM κατηγόρησε την κυβέρνηση πως έφερε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες και αστυνομικούς από άλλα μέρη, για να ψηφίσουν κυρίως σε κουρδικές περιοχές στα νοτιοανατολικά της χώρας. Το προεδρικό γραφείο αρνήθηκε τις κατηγορίες – οι δυνάμεις ασφαλείας υποστηρίζεται πως είναι εγγεγραμμένες στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες και ταξίδεψαν απλώς με λεωφορεία στα εκλογικά τμήματα για λόγους ασφαλείας».

Εντωμεταξύ, χθες το πρωί έλαβαν χώρα και επεισόδια στο Ντιγιάρμπακιρ, μία κουρδική επαρχία της νοτιοανατολικής Τουρκίας, τα οποία οδήγησαν στον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 12 άλλων. «Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης ο νεκρός ήταν εκλογικός υπάλληλος του κουρδικού κόμματος DEM, ενώ η διαμάχη αφορούσε την τοποθεσία ενός εκλογικού κέντρου και διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με παρατυπίες γύρω από τις εκλογικές διαδικασίες», καταλήγει η F.A.Z.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

