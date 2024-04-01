Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι τον Φεβρουάριο σε μια σιβηρική ρωσική φυλακή, μια ομάδα χάκερ αποφάσισε να πάρει εκδίκηση με σωρεία διαφορετικών τρόπων.

Χρησιμοποιώντας την πρόσβαση που είχαν σε ένα δίκτυο υπολογιστών συνδεδεμένο με το ρωσικό σωφρονιστικό σύστημα, οι χάκερ ανήρτησαν μια φωτογραφία του Ναβάλνι στον ιστότοπο του εργολάβου των φυλακών, σύμφωνα με συνεντεύξεις του CNN με τους χάκερ, στιγμιότυπα οθόνης και δεδομένα που εξετάστηκαν από το αμερικανικό δίκτυο.



«Ζήτω ο Αλεξέι Ναβάλνι!» ανέφερε το μήνυμα στον παραβιασμένο ιστότοπο, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία του Ναβάλνι και της συζύγου του Γιούλια σε πολιτική συγκέντρωση.



Παραβιάζοντας με πρωτοφανή τρόπο τις δικλείδες ασφάλειας, φαίνεται επίσης ότι έκλεψαν μια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους κρατούμενους και τους συγγενείς και τις επαφές τους, συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχυρίζονται οι χάκερ, δεδομένων που φυλάσσονταν για κρατούμενους στην ποινική αποικία της Αρκτικής όπου πέθανε ο Ναβάλνι στις 16 Φεβρουαρίου.





Οι χάκερ, που υποστηρίζουν ότι είναι ένας συνδυασμός εθνικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων ομογενών και Ουκρανών, μοιράστηκαν αυτά τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αριθμών τηλεφώνου και διευθύνσεων email κρατουμένων και συγγενών τους «με την ελπίδα ότι κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους και να βοηθήσει να καταλάβει τι συνέβη στον Ναβάλνι», ανέφερε στο CNN ένας χάκερ που ισχυρίζεται ότι εμπλέκεται στην παραβίαση.

«Το αφεντικό τρελάθηκε»

Επιπλέον, οι χάκερ χρησιμοποίησαν την πρόσβασή τους στον διαδικτυακό κόμβο του ρωσικού σωφρονιστικού συστήματος, όπου μέλη της οικογένειας αγοράζουν τρόφιμα για κρατούμενους, για να αλλάξουν τις τιμές ειδών όπως ζυμαρικά και κονσέρβες βοείου κρέατος σε ένα ρούβλι, που είναι περίπου 0,01 δολάριο, σύμφωνα με στιγμιότυπα οθόνης και βίντεο αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημοσιεύτηκαν από τους χάκερ.



Κανονικά, αυτά τα αγαθά κοστίζουν πάνω από 1 δολάριο.



Χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να παρατηρήσει ο διαχειριστής του διαδικτυακού καταστήματος φυλακών ότι οι Ρώσοι αγόραζαν τρόφιμα για… ψίχουλα, σύμφωνα με τον εμπλεκόμενο χάκερ. Χρειάστηκε επίσης να περάσουν τρεις μέρες μέχρι το προσωπικό πληροφορικής στο κατάστημα της φυλακής να μπορέσει να σταματήσει εντελώς τις… εκπτώσεις που παρείχαν οι χάκερ, σύμφωνα με τον λογαριασμό του χάκερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.