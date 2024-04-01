Έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια - τσαγιερί στη ρωσική πόλη Βορονέζ, με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

👀💥 An explosion occurred in a cafe in Voronezh, Russia.



❗️A bunch of policemen have already arrived at the scene. pic.twitter.com/MctoEyXJLa April 1, 2024

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το ειδησεογραφικό δίκτυο Zvezda φαίνονται να έχουν σπάσει τα παράθυρα του καφέ “Eastern Tea House”.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Mash μετέδωσε ότι το καφέ δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν υπήρχαν υπάλληλοι ή θαμώνες στον χώρο.

Αξιωματούχοι της τοπικής αστυνομίας δήλωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες ύστερα από τις αναφορές για ζημιές στο καφέ.

There was an explosion in the cafe "Chaikhana Vostochny" in Voronezh



Because of the explosion in the cafe "Chaikhana Vostochny" on Lenin Street, the windows were broken. An investigative-operative group is working at the site.



According to the preliminary conclusion of… pic.twitter.com/RZoWNa9H9V — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2024

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα των ειδικών, στην καφετέρια πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπάρχουν θύματα.

