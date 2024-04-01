Λογαριασμός
Ρωσία: Έκρηξη σε καφετέρια στην πόλη Βορονέζ - Οι πρώτες εικόνες

Δεν είναι ακόμα σαφές εάν υπάρχουν θύματα

cafe

Έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια - τσαγιερί στη ρωσική πόλη Βορονέζ, με αποτέλεσμα να σπάσουν παράθυρα, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το ειδησεογραφικό δίκτυο Zvezda φαίνονται να έχουν σπάσει τα παράθυρα του καφέ “Eastern Tea House”.

Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Mash μετέδωσε ότι το καφέ δέχθηκε επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν δεν υπήρχαν υπάλληλοι ή θαμώνες στον χώρο.

Αξιωματούχοι της τοπικής αστυνομίας δήλωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες ύστερα από τις αναφορές για ζημιές στο καφέ.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα των ειδικών, στην καφετέρια πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπάρχουν θύματα.

