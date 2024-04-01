Ο Νετανιάχου δρομολογεί το κλείσιμο του Al Jazeera στο Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβίωσε σήμερα κινήσεις για να κλείσει τον δορυφορικό τηλεοπτικό σταθμό του Κατάρ Al Jazeera στο Ισραήλ, λέγοντας μέσω εκπροσώπου του κόμματός του ότι το κοινοβούλιο θα συγκληθεί το βράδυ για να επικυρώσει τον απαραίτητο νόμο.

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου «θα λάβει άμεσα μέτρα για να κλείσει το Al Jazeera σε συμμόρφωση με τη διαδικασία που περιγράφεται στον νόμο», ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος Likud. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τα κεντρικά γραφεία του σταθμού ή από την καταριανή κυβέρνηση στην Ντόχα.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, η Ντόχα έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες για κατάπαυση πυρός, στο πλαίσιο των οποίων το Ισραήλ έχει ανακτήσει κάποιους από τους ομήρους που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη προτεινόμενη ανακωχή φαίνεται να μην οδηγούν, ωστόσο, πουθενά. Τον Ιανουάριο, ο Νετανιάχου κάλεσε δημοσίως να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις στους Καταριανούς προκειμένου εκείνοι να πιέσουν με τη σειρά τους τη Χαμάς. Το Κατάρ φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της οργάνωσης και αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς.

Στο μεταξύ, οι απόψεις του Ισραήλ για το Al Jazeera έχουν γίνει πιο σκληρές. Ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ κατηγόρησε τον σταθμό στις 15 Οκτωβρίου για υποκίνηση υπέρ της Χαμάς καθώς και ότι εκθέτει τα ισραηλινά στρατεύματα σε ενέδρες. Το Al Jazeera και η κυβέρνηση της Ντόχα δεν απάντησαν σε εκείνους τους ισχυρισμούς.

Τον επόμενο μήνα, ωστόσο, το Ισραήλ φάνηκε να υιοθετεί λιγότερο σκληρή στάση απέναντι στον καταριανό σταθμό, διατάσσοντας αντ’ αυτού να σταματήσουν οι τοπικές μεταδόσεις ενός μικρότερου λιβανέζικου φιλοϊρανικού καναλιού, του Al Mayadeen, στο πλαίσιο των κανονισμών έκτακτης ανάγκης για τα μέσα ενημέρωσης.

