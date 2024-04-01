Λογαριασμός
Μις Υφήλιος 2024: Η Σαουδική Αραβία στέλνει πρώτη φορά υποψήφια – Ποια είναι η Rumy Alqahtani

Το προφίλ της στο Instagram μετρά ήδη 1 εκατομμύριο ακολούθους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά τα καλλιστεία.

Η 27χρονη Rumy Alqahtani είναι η πρώτη υποψήφια που πρόκειται να λάβει χώρα στα καλλιστεία Μις Υφήλιος 2024 ως συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στα καλλιστεία Μις Υφήλιος 2024. Το 2021 είχε αναδειχτεί Μις Αραβικός Κόσμος Ειρήνης.

Η 27χρονη έχει καταγωγή από το Ριάντ. Εργάζεται ως μοντέλο αλλά και ως δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου και πριν μερικές μέρες επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την χώρα της στα καλλιστεία.

Παράλληλα κατέχει πολλούς άλλους τίτλους ομορφιάς, όπως Μις Μέση Ανατολή, Μις Αραβικός Κόσμος Ειρήνης 2021 και Μις Γυναίκα.

Έχει πτυχίο οδοντιατρικής, γνωρίζει να μιλάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.

Το προφίλ της στο Instagram μετρά ήδη 1 εκατομμύριο ακολούθους, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά τα καλλιστεία.

«Είναι τιμή μου να συμμετέχω στον διαγωνισμό Miss Universe 2024. Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στα καλλιστεία Μις Υφήλιος», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πηγή: NDTV

